Nel corso della decima stagione de Il Paradiso delle signore si assisterà all'uscita di scena di Elvira.

La Venere dovrà affrontare una situazione delicata legata alle condizioni di salute di suo figlio Andrea Maria, che continuerà a stare male.

Questa circostanza spingerà i coniugi Amato a compiere una scelta difficile ma necessaria: lasciare Milano al più presto per curare il bambino.

Elvira lascia il cast de Il Paradiso delle signore 10

Le puntate autunnali della soap di Rai 1 rivelano che ci sarà l'uscita di scena di Salvo ed Elvira.

I coniugi Amato terranno banco nelle trame del mese di settembre, dopodiché a ottobre lasceranno definitivamente Milano per iniziare una nuova vita.

Una decisione sofferta, ma al tempo stesso dovuta, visto che i due lo faranno a causa delle condizioni di salute precarie del piccolo Andrea Maria.

A distanza di un po' di mesi dalla sua nascita, il bambino continuerà ad avere una forte tosse, che preoccuperà i suoi genitori, al punto da chiedere consigli a diversi medici.

Perché ci sarà l'uscita di scena di Salvo ed Elvira da Il Paradiso delle signore su Rai 1

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che la soluzione finale arriverà da Salvo, il quale proporrà alla moglie di lasciare Milano per trasferirsi in una località di mare, dove il loro bambino potrebbe respirare aria pulita.

Una decisione sofferta per Elvira, che, con questo trasferimento, dovrà lasciare anche il suo incarico come Venere del grande magazzino milanese.

La ragazza, seppur a malincuore, saluterà amiche e colleghe, pronta a questo trasferimento, nella speranza che possa giovare alla salute del bambino.

Tensioni tra Salvo ed Elvira nelle prime puntate della decima stagione

In attesa di questi episodi, durante la prima settimana di programmazione della decima stagione, Elvira e Salvo sono stati alle prese con il battesimo del piccolo Andrea Maria, evento molto sentito in famiglia.

Un evento che ha creato un po' di dissidi a casa Amato, complice l'eccessiva ingerenza da parte dei genitori della ragazza, intenzionati ad avere voce in capitolo nella scelta del padrino e della madrina del bambino.

Le richieste dei coniugi Gallo avevano fatto perdere le staffe a Salvo, portandolo ad avere delle discussioni accese con la moglie, in cui chiedeva di parlare con i suoi genitori e convincerli a farsi da parte nelle decisioni legate al bambino e al suo futuro.