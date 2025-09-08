La decima stagione de Il Paradiso delle Signore sta per arrivare su Rai 1, con la prima puntata prevista per oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 16. Durante la nuova stagione, i telespettatori dovranno salutare uno dei personaggi più amati: Salvatore Amato. In una recente intervista al produttore Giannandrea Pecorelli è emersa la ragione dell’uscita di Emanuel Caserio dal cast: non si tratta di una scelta degli autori, bensì di una decisione presa dall’attore stesso.

Emanuel Caserio ha deciso di lasciare Il Paradiso delle signore

L’uscita di scena di Salvatore Amato, uno dei personaggi principali della soap pomeridiana di Rai 1, rappresenterà un duro colpo per i fan.

Da alcune settimane stava circolando questa indiscrezione e, sui social, il pubblico aveva avanzato diverse ipotesi: c’è chi ha pensato si trattasse di una fake news e chi ha ipotizzato una scelta degli autori. È importante ricordare che il percorso del personaggio ha attraversato momenti significativi, dalle nozze mancate con Gabriella al matrimonio annullato con Anna, fino alla ritrovata stabilità con Elvira, con la quale si è sposato. Tuttavia, l’uscita di Emanuel Caserio è ormai ufficiale, confermata dal produttore Giannandrea Pecorelli, che ha chiarito un punto fondamentale: la decisione è stata presa dall’attore stesso, e non dagli sceneggiatori.

Salvatore Amato lascia Il Paradiso delle signore ricordando Armando

Salvatore Amato lascerà Milano, ma non subito: secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, le vicende del barista del Gran Caffè Amato, marito di Elvira Gallo e padre del piccolo Andrea, continueranno ad essere centrali nelle prossime puntate. Col tempo, verranno svelate le ragioni che lo porteranno a cambiare vita, abbandonando anche la sua attività imprenditoriale. Prima di salutare le persone a lui più care, Salvatore renderà omaggio ad Armando Ferraris con un ricordo commovente. Il magazziniere, ancora vivo nella narrazione e trasferitosi in Grecia, è stato interpretato per anni da Pietro Genuardi, scomparso lo scorso marzo a causa di una malattia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Salvatore è diventato padre

Negli episodi finali della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Salvatore era diventato padre per la prima volta: Elvira dette alla luce il bambino direttamente nel negozio, dopo che le si ruppero le acque mentre si trovava al lavoro. Il parto avvennne con qualche settimana di anticipo, ma grazie all’intervento tempestivo di Concetta e delle Veneri, tutto si risolse per il meglio. Nel frattempo, Giulia Furlan è stata licenziata da Umberto Guarnieri, mentre Marcello e Roberto hanno scelto di non denunciare Tancredi per il furto del bozzetto di Botteri.