Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 16 settembre rivelano che Rosa si ritroverà a fare un incontro del tutto inaspettato, dopo il suo rientro a Milano mentre Odile non potrà nascondere la sua delusione per il bacio che c'è stato tra Matteo e Marina alla sfilata.
Nel frattempo, Umberto proporrà un nuovo stilista a sua figlia Odile per la Galleria Milano Moda. Salvatore ed Elvira, nel frattempo, si concederanno una serata insieme, andando a cena fuori: riusciranno così a staccare un po' la spina dalle preoccupazioni riguardanti la salute del loro bambino.
Odile delusa, Umberto trova un nuovo stilista: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 16 settembre
Odile si mostrerà elettrizzata all'idea di aver baciato uno sconosciuto al Circolo ma, al tempo stesso, non potrà nascondere la sua delusione per quel bacio pubblico che c'è stato tra Matteo e Marina.
I due, alla sfilata, hanno ufficializzato così la loro relazione finendo per spiazzare la giovane figlia della contessa, memore del legame speciale che si era creato, in precedenza, con il contabile del Paradiso delle signore.
Intanto, Umberto sembrerà aver trovato un nuovo stilista per la Galleria Milano Moda da proporre a Odile: si tratta proprio dell'uomo che la figlia di Adelaide aveva baciato al Circolo.
Rosa fa un incontro inaspettato nella puntata del 16 settembre
Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 16 settembre, inoltre, rivelano che il romanzo di Rosa otterrà un buon successo tra le varie veneri del negozio, tutte interessate a leggerlo.
Salvatore ed Elvira, invece, decideranno di staccare la spina per una sera: i due, provati dalle condizioni di salute del piccolo Andrea Maria, decideranno di concedersi una serata tutta per loro, andando a cena insieme.
Sarà fondamentale l'aiuto di Rosa che darà una mano alla sua amica, ignara del fatto che si ritroverà a fare un incontro del tutto inaspettato. Chi rivedrà la giornalista? Al momento le trame della soap non svelano ulteriori dettagli in merito.
Marcello Barbieri, intanto, si ritroverà a fare una richiesta importante a suo fratello Matteo e al suo migliore amico Salvo.
Primo cambio programmazione per Il Paradiso delle signore su Rai 1
In attesa di questa puntata, l'appuntamento con la soap opera per la giornata di lunedì 22 settembre subirà un piccolo cambio programmazione nel pomeriggio di Rai 1.
La nuova puntata, infatti, non sarà trasmessa come sempre alle ore 16:00 bensì andrà in onda circa mezz'ora prima, alle 15:30.
Il motivo è dovuto alla messa in onda dello speciale Tutti a scuola, che prenderà la linea a partire dalle 16:30, facendo saltare anche l'appuntamento con La vita in diretta di Alberto Matano.