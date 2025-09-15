Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda nel corso della stagione autunnale su Canale 5 rivelano che Zeynep si ritroverà a vivere un momento di profonda crisi a poche ore dal suo imminente matrimonio con Dundar.

La donna, infatti, metterà in discussione i sentimenti nei confronti del suo nuovo compagno dopo aver rivisto Alihan, al punto da decidere di correre in aeroporto dal vero grande amore della sua vita per evitare che possa lasciare la Turchia e trasferirsi in America.

Zeynep scappa dal suo matrimonio: anticipazioni Forbidden Fruit autunno 2025

Nel corso dei nuovi episodi della soap opera turca che andranno in onda nella stagione autunnale su Canale 5, Zeynep deciderà di lasciarsi alle spalle la sua storia d'amore con Alihan e proverà a voltare pagina con Dundar.

Il loro legame diventerà sempre più intenso, al punto che insieme prenderanno la decisione del tutto inaspettata di convolare a nozze e diventare così marito e moglie a tutti gli effetti.

Un colpo di scena spiazzante e lacerante per Alihan, il quale si renderà conto che ha perso per sempre il grande amore della sua vita e inizierà a programmare il suo trasferimento in America.

Dundar vuole vendicarsi di Zeynep dopo il rifiuto alle nozze

Prima della partenza, però, nel giorno delle nozze di Zeynep, deciderà di presentarsi da lei per un ultimo incontro, in cui le confesserà tutti i suoi sentimenti.

Le anticipazioni autunnali di Forbidden Fruit rivelano che Zeynep resterà scossa dalla dichiarazione d'amore di Alihan, al punto da decidere di rinunciare al suo matrimonio.

La donna scapperà via dall'altare e lascerà da solo il suo promesso sposo per correre in aeroporto da Alihan e bloccare la sua partenza per l'America.

La reazione di Dundar, però, non sarà delle migliori: l'uomo sarà disposto a tutto pur di vendicarsi e a farla pagare alla donna che lo ha messo in ridicolo al cospetto della sua famiglia, al punto da organizzare il suo rapimento per costringerlo a sposarlo in gran segreto.

Cambio programmazione per Forbidden Fruit in autunno: la soap viene ridotta e tagliata

In attesa di questi episodi, a partire dal 22 settembre ci sarà un importante cambio palinsesto per la soap opera turca nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Forbidden Fruit, con il ritorno di Uomini e donne nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05, non sarà più in onda con puntate di un'ora e mezza al giorno.

La serie verrà notevolmente ridotta e le puntate avranno una durata complessiva di 30 minuti nel pomeriggio Mediaset, coprendo la fascia oraria che va dalle 14:15 alle 14:45 circa, subito dopo Beautiful.