Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 settembre 2025 rivelano che Salvo si mostrerà distrutto per via del peggioramento delle condizioni di salute di suo figlio Andrea Maria.

Il bambino continuerà a stare male, tanto che Salvo prenderà in considerazione l'idea di lasciare Milano al più presto.

Intanto dopo un articolo scandalistico nei confronti di Marcello e Adelaide, Rosa deciderà di intervenire su richiesta di Umberto Guarnieri.

Salvo distrutto per suo figlio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22-26 settembre

Le condizioni di salute del piccolo Andrea Maria non miglioreranno: il quadro medico del bambino continuerà a essere seriamente preoccupante, al punto che Salvo si ritroverà a dover prendere in mano le redini della situazione.

Il barista, quindi, proporrà alla sua compagna di lasciare Milano per un po' di tempo e trasferirsi in una località di mare, così come gli è stato consigliato dai medici per via della tosse che sta mettendo a durissima prova il bambino.

Una situazione che getterà Salvo nello sconforto totale: il suo obiettivo sarà quello di riuscire a trovare una soluzione idonea per far stare bene il bambino al più presto.

Rosa salva Marcello dopo lo scandalo

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Marcello e Adelaide si ritroveranno coinvolti in uno scandalo, dopo che un perfido giornalista farà uscire un pezzo poco lusinghiero nei confronti della coppia, pronta per le nozze.

La reazione della contessa non sarà delle migliori, tanto che Umberto deciderà di intervenire al più presto per evitare che la situazione possa degenerare.

Umberto chiederà aiuto a Rosa per chiederle la pubblicazione di un articolo dedicato a Marcello, con il quale riabilitarlo.

La giornalista, seppur titubante, non si tirerà indietro e firmerà il pezzo finendo così per salvare Barbieri da questa spiacevole situazione che avrebbe potuto causargli un po' di problemi dal punto di vista professionale e della credibilità.

Marcello e Adelaide erano usciti allo scoperto a inizio stagione

Negli episodi precedenti della soap, Marcello e Adelaide erano rientrati a Milano dopo un aver trascorso il periodo estivo al mare, in assoluta serenità.

La contessa aveva scelto di uscire allo scoperto e viversi liberamente la sua nuova storia d'amore con Barbieri, finendo però per causare una profonda ferita nel cuore di Umberto.

Il commendatore, infatti, non si è mai rassegnato all'idea di averla persa per sempre, tanto da decidere di fare il possibile per poterla riconquistare ancora una volta.