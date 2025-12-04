Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un incontro serale tra due protagonisti, segnato da una menzogna. Nell’episodio trasmesso venerdì 5 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Matteo ed Ettore si incontreranno di sera per strada dopo le rispettive giornate lavorative. Il ragionier Portelli, che non troverà più lo scatto lasciato in ufficio, chiederà a Marchesi di poter riavere indietro quello che pochi giorni prima gli aveva donato. Tuttavia, lo stilista inventerà una scusa, sostenendo di non riuscire più a trovare la fotografia. Intanto, Rosa e Marcello discuteranno della richiesta fatta da Adelaide di rinunciare alle nozze e i futuri sposi prenderanno in considerazione l’idea di accontentare la contessa.

Ettore rivela a Matteo di non trovare più nemmeno lui la fotografia

La storyline riguardante le fotografie della famiglia Marchesi, che Silvana ha fatto recapitare a Matteo, continuerà a essere al centro della narrazione. Portelli si renderà conto, durante la sua giornata lavorativa, di non avere più sulla sua scrivania lo scatto che sua madre gli aveva dato e quindi, dopo aver lasciato Il Paradiso delle signore, incontrerà di sera per strada Ettore e gli chiederà indietro la fotografia che gli aveva fatto avere tramite Odile in precedenza. È bene ricordare che lo scatto è stato bruciato da Greta e che i fratelli Marchesi non ne sono più in possesso, avendo eliminato ogni traccia del loro passato.

Ettore inventerà sul momento una scusa con Matteo, rimanendo vago e facendogli sapere che nemmeno lui sa più dove sia finito lo scatto.

Marcello e Rosa valutano di rimandare il matrimonio

Marcello e Rosa parleranno insieme a Matteo della richiesta fatta da Adelaide. La contessa ha chiesto al suo ex compagno di evitare di convolare a nozze il 20 dicembre con la giornalista, per non subire un’ulteriore umiliazione. Mentre i futuri sposi saranno in un certo senso propensi ad accogliere l’imposizione di Adelaide, Matteo sarà categorico nel suggerire di non sottostare alle pretese della contessa, che in futuro potrebbe pretendere sempre di più. Intanto, Umberto ascolterà le confidenze di sua cognata, che sembrerà aver voltato pagina, non avendo più alcuna intenzione di perdere tempo con un uomo che non la merita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha scoperto che Marcello si sposa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Odile ha svelato a sua madre le imminenti nozze di Marcello e Rosa. La contessa, appresa la notizia, è andata a vedere con i suoi occhi le pubblicazioni dei due fidanzati. Intanto, Johnny ha regalato a Irene il libretto del Nabucco, vista la sua imminente partecipazione alla Prima della Scala in compagnia di Cesare Brugnoli. Spazio anche alle vicende di Ettore, che è entrato di nascosto nell’ufficio di Portelli per rubare la fotografia scattata a Crema, dove oltre a lui e a sua sorella Greta da bambini compaiono anche i genitori.