Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 settembre, Damiano deciderà di lasciare la polizia, una scelta che sconvolgerà Ignazio e Simone. Intanto, Renato continuerà a lottare con la sua dipendenza dall’intelligenza artificiale, mentre Jimmy scoprirà i piani di vendetta di Matteo contro Viola.

La scelta di Damiano e la vendetta di Matteo

Il ritorno di Eduardo e Clara a Napoli porta con sé una scia di conseguenze. Damiano, dopo aver confidato a Ignazio e Simone la sua intenzione di lasciare la polizia, scatena in loro una reazione di rabbia.

Nonostante la sua determinazione, un incontro inaspettato con un vecchio amico e le parole toccanti di Eduardo lo spingeranno a riconsiderare questa scelta drastica, facendogli comprendere quanto Rosa, che accoglie calorosamente il fratello, tenga ancora a lui. Nel frattempo, la distanza con Viola si fa sempre più evidente. A complicare il quadro, Jimmy scopre che Matteo sta tramando una pericolosa vendetta proprio ai danni di Viola, e si ritrova a dover decidere come agire di fronte a questa terribile minaccia.

Cuori infranti e nuove consapevolezze

Anche sul fronte sentimentale le acque sono agitate. Dopo una notte di passione, Micaela si apre con Samuel, che decide di porre fine alla sua relazione con Gabriela.

Convinto di causarle un grande dolore, scoprirà presto che il destino può rivelarsi beffardo e ironico. La vicenda porterà sia Samuel che Nunzio a riflettere su come anche un tradimento possa, inaspettatamente, condurre a nuove e sorprendenti consapevolezze personali. Intanto, su suggerimento di Silvia, Guido tenta un timido riavvicinamento per riconquistare Mariella, ma deve fare i conti con l'occhio vigile di Bice, pronta a proteggere l'amica da possibili delusioni.

Lotte di potere e dipendenze moderne

Le dinamiche di potere tornano a infiammare i Cantieri, dove Gennaro, forte del supporto di Vinicio, è determinato a riprendersi il suo ruolo di amministratore delegato. La situazione mette in crisi Alice, che cerca di convincere il fidanzato a partire con lei, lasciandosi alle spalle problemi che non li riguardano.

Vinicio si troverà così diviso tra il desiderio di seguire Alice e il dovere di restare accanto al fratello in un momento cruciale. Parallelamente, a Palazzo Palladini, il ritorno di Gianluca lo porta a un confronto con il piccolo Federico, spingendolo a riflettere sulla propria infanzia senza una figura paterna. Infine, la preoccupazione per Renato cresce: Niko, vedendolo sempre più prigioniero della sua dipendenza dall'intelligenza artificiale "Marzia", chiederà aiuto a Raffaele per trovare un modo di liberarlo da questa insolita ossessione.

Alice e Vinicio in crisi, Gennaro manipola tutti

Nelle precedenti puntate, il rapporto tra Alice e Vinicio si è fatto fragile per le tensioni familiari, mentre Gennaro ha sfruttato il ricovero di Ferri per screditarlo agli occhi degli inquirenti e avvicinarsi a Vinicio.

Marina è rimasta sola nei cantieri, Mariella non ha superato i dubbi su Guido, e Viola si è confrontata con Damiano. Intanto, Samuel ha sorpreso con un ballo sensuale e Niko e Manuela si sono preoccupati per Renato e la sua dipendenza dall’IA.