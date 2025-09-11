Prosegue il successo su Canale 5 della soap tv turca Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), le cui anticipazioni relative alla puntata in onda lunedì 15 settembre, rivelano che Asuman, la madre delle sorelle Yilmaz, deciderà di lasciare Istanbul per tornare a Bursa, vista l'intollerabilità della convivenza con Halit e la sua famiglia. Lo stesso giorno, Yildiz fingerà un malore a seguito del quale comunicherà ad Halit di aver perso il bambino, prendendosela poi con l'uomo per aver mandato via la madre.

La madre di Yildiz se ne va e torna a Bursa

L’arrivo di Asuman, madre di Yildiz e Zeynep, avrà scosso gli equilibri già precari tra Yildiz e Halit. Quet'ultimo, dopo aver notato che il figlio sedicenne Erim è turbato dalla presenza della donna in casa sua, farà capire alla suocera che è il momento di lasciare la villa. Asuman quindi, vista l'intollerabilità della convivenza, deciderà di tornare a Bursa. Yildiz accompagnerà la madre alla stazione e lungo il tragitto, fingerà di sentirsi male e verrà portata in ospedale. In questo modo, Yildiz farà credere ad Halit che proprio quel giorno ha abortito, mentre in realtà aveva perso il bambino già qualche giorno prima.

Yildiz comunica ad Halit di aver abortito, poi lo accusa

Yildiz continuerà con il suo castello di menzogne e arriverà ad accusare Halit di aver mandato via Asuman, l'unica persona che le poteva dare supporto in questo delicato momento. Halit, vedendo la moglie così devastata e vulnerabile, le prometterà che acquisterà per Asuman una bella casa nell'elegante quartiere di Bodrum. Alihan, dopo aver scoperto che Halit è stato l'amante di sua madre, vorrà vendicarsi di lui. Zeynep, noterà che il fidanzato ha qualcosa che non va ma lui non le dirà nulla. Tasdemir si confiderà solo con Hakan e i due studieranno un piano per impossessarsi delle quote azionarie delle società di Halit. Il rapporto tra Zehra e Kemal si farà sempre più stretto.

Nelle puntate successive, Ender e Caner riceveranno in forma anonima delle informazioni compromettenti sul passato di Yildiz mentre Halit scoprirà che due dei gioielli custoditi in cassaforte non sono autentici. L'imprenditore, convinto che il responsabile sia qualcuno del personale della villa, licenzierà tutti i domestici e tutte le guardie.

Il punto sul personaggio di Asuman in Forbidden Fruit

Interpretato dall'attrice Melisa Dogu, il personaggio di Asuman Yilmaz è entrato in scena per la prima volta a Forbidden Fruit in occasione del matrimonio di Yildiz e Halit. Una breve comparsa la sua, visto che la donna, dopo pochi giorni è tornata al suo paese natale. Un personaggio bizzarro e controverso, amante della cartomanzia e dell'occulto. Passione che spesso ha generato contrasti con le figlie, in particolare con la secondogenita Zeynep.