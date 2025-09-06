La forza di una donna prosegue la sua marcia trionfante negli ascolti del pomeriggio di Canale 5 e si avvia verso il gran finale della prima stagione, che ha conquistato il pubblico televisivo italiano.

I fan della serie, però, possono stare tranquilli in quanto mancano ancora molti episodi tratti dalla seconda e terza stagione, prima di arrivare all'epilogo conclusivo delle vicende di Bahar.

La soap, infatti, risulta in palinsesto fino al 2026 con le puntate in prima visione assoluta che terranno compagnia al pubblico del pomeriggio.

Arriva il gran finale della prima stagione de La forza di una donna

La prima stagione de La forza di una donna saluterà il suo pubblico lunedì 8 settembre con la messa in onda di una puntata extra-large, in programma dalle 15:15 alle 16:45 circa.

Gli spettatori assisteranno così al ritorno di Sarp nelle vite dei suoi familiari, dopo che, per diverso tempo, avevano creduto fosse deceduto.

Tuttavia, Mediaset ha già acquistato i diritti per la messa in onda delle restanti stagioni e per i nuovi episodi che andranno in onda a partire da martedì 9 settembre nella fascia pomeridiana che va dalle 15:45 alle 16:45 circa.

Quando finisce La forza di una donna su Canale 5: la soap prevista anche nel 2026

L'appuntamento con La forza di una donna, infatti, continuerà a tener compagnia ancora per diversi mesi con gli episodi inediti della seconda e terza stagione che verranno programmati nella fascia pomeridiana.

Al momento, infatti, la soap risulta in palinsesto fino all'estate del 2026, dopodiché calerà il sipario anche su questo prodotto che quasi sicuramente troverà spazio con le repliche nel daytime mattutino di Rete 4.

A differenza di Tradimento ed Endless Love, però, non sarebbero previsti sbarchi in prime time, nonostante abbia dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter ottenere risultati d'ascolto eccellenti anche in quella fascia oraria particolarmente affollata e competitiva.

Sarp e Bahar proveranno a ricostruire la loro famiglia nei nuovi episodi della soap

Intanto, le anticipazioni sulla seconda stagione de La forza di una donna rivelano che Sarp e Bahar proveranno a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Una decisione che arriverà dopo un drammatico incidente stradale, in cui entrambi verranno coinvolti. Sarp dovrà essere operato d'urgenza e, al suo risveglio, Bahar gli prometterà di voler ricostruire il loro nido familiare, assieme agli amati due figli.

Sirin, però, giocherà sporco ai danni della coppia: la perfida sorellastra entrerà in ospedale per manomettere la flebo che terrà in vita Sarp, portandolo alla morte nel giro di pochi minuti.