Leocadia confiderà a Catalina di avere molte cose in comune con lei nella puntata de La Promessa di giovedì 18 settembre. "Ero incinta senza avere marito", rivelerà la donna, conquistando così la sua fiducia.

Le anticipazioni svelano che Catalina riuscirà ad aprirsi con Leocadia e la sentirà molto vicina. La ragazza ammetterà che Cruz l'ha sempre trattata con disprezzo e che la situazione è diventata insostenibile. Nel frattempo, proseguiranno i preparativi delle nozze e la marchesa stabilirà che sarà Lorenzo ad accompagnare Jana all’altare.

Fermento per le nozze di Jana e Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che i preparativi per le nozze di Jana e Manuel procederanno spediti e bisognerà fare tutto in tre giorni, come ha ordinato il marchesino. Catalina sarà in crisi su cosa indossare per il grande evento, ma in suo aiuto arriverà Leocadia. La nuova ospite osserverà gli abiti della ragazza e le consiglierà di indossare un abito corto, molto di moda in Francia nell'ultimo periodo. "Servirà anche a nascondere la gravidanza", dirà Leocadia a Catalina, che si sentirà offesa da quelle parole. "Non ho niente da nascondere", dirà la ragazza con orgoglio alla donna, che le spiegherà che la sua non era una battuta per ferirla.

"So quanto è complicato partecipare a un evento con una gravidanza", dirà Leocadia, spiegando a Catalina di tenere molto a lei, perché le ricorda quando era una bambina. L'amica di Cruz continuerà a fare domande su come stanno trascorrendo i mesi di gravidanza e Catalina sarà piuttosto infastidita. "Devo cambiare argomento?", chiederà Leocadia alla futura mamma, che le risponderà con franchezza: "Temo che arrivi la domanda su chi è il padre". Leocadia negherà di voler in alcun modo entrare nella vita privata di Catalina: "Non preoccuparti, molti potrebbero scandalizzarsi, ma io no".

Catalina si aprirà con Leocadia

Nella puntata de La Promessa in onda giovedì 18 settembre, Leocadia rivelerà a Catalina perché non prova stupore per la sua gravidanza senza matrimonio, confidandole: "Ero incinta senza avere marito, quindi so benissimo cosa stai passando".

"Ho dovuto affrontare molte difficoltà per questo", racconterà Leocadia, "Molti amici mi hanno voltato le spalle". Catalina riuscirà ad aprirsi con la donna e le spiegherà che Cruz l'ha sempre trattata con disprezzo, rendendo impossibile la sua vita al palazzo. Nel frattempo, procederanno i preparativi per le nozze e Cruz deciderà che Lorenzo accompagnerà Jana all'altare. La decisione della marchesa non sarà bene accolta da Curro e Romulo, che si erano proposti, ma non piacerà neanche al Capitano, che non ha mai nutrito simpatia per Jana. Cruz, tuttavia, sarà irremovibile e nessuno potrà contraddirla.

Un periodo decisamente negativo per Cruz

Nelle puntate precedenti, Manuel ha annunciato che lui e Jana si sposeranno tra tre giorni.

Per Cruz è stato un duro colpo, ma questa mossa del marchesino si è resa necessaria per evitare ulteriori impedimenti alle nozze. Per la marchesa non è certo un buon periodo: suo figlio sta per sposare una cameriera e al palazzo è arrivata Leocadia, una sua ex amica tornata certamente per vendicarsi. Cruz, inoltre, è ancora in piena crisi con Alonso: i due stanno portando avanti un matrimonio di facciata, ma non ci sono spiragli di un miglioramento. Tutti i piani di Cruz sono andati in fumo: oltre a non riuscire a impedire le nozze di Manuel, deve sopportare anche la presenza di Catalina. Cruz aveva progettato di liberarsi della ragazza una volta data in moglie a Pelayo, ma lui l'ha lasciata il giorno delle nozze.