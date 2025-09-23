Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 29 settembre al 3 ottobre svelano che Ana troverà il coraggio di cavalcare di nuovo l'amato cavallo Apollo e Philipp la incoraggerà a riaprire un vecchio maneggio che si trova in una delle proprietà da lei ereditate.

Natalie convince Ana di essere sincera

Le anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore che verranno trasmessi su Rete 4 da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre prendono il via dalla delusione di Ana, la quale non si capaciterà del fatto che il veterinario ha finto di amarla solo per i suoi soldi.

Per questo Alves eviterà di incontrarlo mentre Natalie si sentirà in colpa per aver mentito sul conto di Ritter, costretta da Philipp.

Intanto, Ana, vedendo il modo in cui la passione per gli animali pervade Natalie, penserà di abbandonare gli studi per dedicarsi solo al suo amore per i cavalli, ma la madre non sarà d'accordo. Ana troverà il coraggio di montare di nuovo a cavallo tanto che Philipp la incoraggerà a riaprire un vecchio maneggio che si trova nel podere da lei ereditato.

Ana avrà una discussione con Vincent in seguito alla quale sospetterà che Natalie abbia mentito sul suo conto. Con astuzia, però, Natalie riuscirà a convincere ancora una volta Ana di essere stata sincera nei suoi riguardi.

Helene vuole confessare la verità a Tonia

Pur comprendendo di non avere chance di vincere al torneo di freccette contro Yvonne e Greta, Erik in coppia con Michael non avrà intenzione di arrendersi. Anzi, Erik cercherà di scoprire il segreto usato da Yvonne per vincere tanto che la donna deciderà di fermare il marito. Un piccolo imprevisto cambierà improvvisamente le carte in regola durante il torneo.

Dopo il bacio con Tonia, Helene deciderà di non mentire più sulla sua relazione con Gunther. Sfogandosi con Gunther per la spiacevole situazione in cui se è venuta a trovare, Helene causerà un incidente. Ma alla fine, dopo una serata con Tonia, Helene confesserà di aver mentito riguardo alla sua relazione con Gunther.

Quest'ultimo però la spingerà a reggere ancora il suo gioco causando ancora confusione in Tonia.

Theo si ritroverà chiuso in uno stanzino e dovrà affrontare la sua paura degli spazi chiusi. Lale, visto il disagio del giovane, lo spingerà ad affrontare le sue paure avvalendosi della psicoterapia . La prima seduta però lascerà il giovane deluso.

Il triangolo amoroso tra Ana, Philipp e Vincent

La ventesima stagione di Tempesta d'amore vede protagonista il triangolo amoroso tra Ana, Philipp e Vincent. Cosa è accaduto finora? Il cuore di Ana è stato diviso tra Vincent e Philipp fino a che dopo un incidente, Brandes ha capito di amare davvero la giovane Alves e di voler stare con lei. Ana deciderà di concedergli un'altra possibilità nonostante le delusioni accumulate ma Philipp dovrà fare i conti, non solo con i suoi stessi piani, che prevedevano di sposare Ana solo per impossessarsi della sua eredità, ma anche con Vincent il quale non sarà facilmente disposto a rinunciare alla dolce Ana.