Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano un nuovo ostacolo per una coppia prossima al matrimonio. Nella puntata in onda venerdì 3 ottobre alle 16 su Rai 1, Umberto cercherà di mettere Adelaide di fronte a una scomoda verità, mostrandole delle foto compromettenti che ritraggono Marcello e Rosa. Tuttavia, un colpo di scena cambierà le carte in tavola: Guarnieri non riuscirà più a trovare le immagini, poiché Tancredi le avrà sottratte in tempo.

Umberto non trova più le foto di Marcello e Rosa

Umberto giocherà la sua ultima carta per impedire il matrimonio della contessa.

Guarnieri ha, infatti, assoldato un investigatore privato per seguire Marcello e Rosa durante il loro viaggio a Trieste. Il detective ha svolto il compito con precisione, sorprendendo il direttore de Il Paradiso delle signore e la giornalista in atteggiamenti compromettenti. Non solo ha assistito personalmente alla scena, ma è riuscito anche a immortalare momenti inequivocabili, consegnando le prove fotografiche a Umberto. Quest’ultimo intende mostrarle ad Adelaide, ma nel momento decisivo scoprirà di non avere più le immagini. Un colpo di scena cambierà il piano del commendatore: a sottrarre le foto è stato Tancredi Di Sant’Erasmo. Ancora innamorato di Rosa, Tancredi ha tutto l’interesse che il matrimonio tra Adelaide e Marcello si celebri, evitando così di ferire sua zia e riuscendo così a eliminare il suo rivale in amore.

Matteo è ancora innamorato di Odile

Nel frattempo, si approfondiranno le vicende sentimentali di Matteo, ormai legato da alcune settimane a Marina Valli. Il contabile de Il Paradiso delle Signore riuscirà a completare la canzone dedicata all’attrice, trovando anche il titolo ideale per il brano. Tuttavia, emergerà un dettaglio significativo: l’ispirazione non nasce dai sentimenti per Marina, ma da quelli che prova ancora per Odile. Intanto, i coniugi Amato sceglieranno Sanremo come nuova località in cui ricominciare, pensando al benessere di Andrea. Salvatore comunicherà la sua decisione a Marcello, mentre Elvira informerà il direttore del negozio sui suoi prossimi progetti. Enrico sarà costretto a confessare al professor Di Meo di avere un serio problema alla mano, e Mimmo si aprirà con Roberto, rivelando la sua intenzione di lasciare la carriera da poliziotto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Elvira ha comunicato alle Veneri il suo imminente trasferimento

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore trasmesse su Rai 1, Elvira ha avuto un momento di confidenze nello spogliatoio con le sue amiche Veneri. La signora Amato ha rivelato alle colleghe di dover lasciare la città e trasferirsi al mare per via dell’asma del piccolo Andrea. Intanto, Marina è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per un’appendicite, mentre Ettore ha realizzato il bozzetto dell’abito di Odile per il matrimonio della contessa.