Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un forte turbamento per una delle protagoniste. Nella puntata in onda giovedì 9 ottobre alle 16 su Rai 1, Rosa resterà sconvolta, dopo aver ascoltato le confidenze di Odile sull’imminente convivenza tra Adelaide e Marcello in un attico. Nel frattempo, Margherita Hack inviterà le Veneri all’Osservatorio di Brera, mentre Ettore proporrà un’idea per la Galleria Milano Moda.

Odile si confida con Rosa

Odile non vivrà bene le recenti notizie appena apprese sulla madre. Quest’ultima, infatti, annuncerà ai suoi familiari di avere intenzione di trasferirsi in un lussuoso attico nel centro di Milano, insieme a Marcello Barbieri.

Odile, turbata, cercherà conforto nella sua amica Rosa, senza sapere che la giornalista è innamorata proprio di Marcello, con il quale si è scambiata anche un bacio. Rosa ascolterà, quindi, le confidenze di Odile e verrà a sapere che Barbieri è riuscito a convincere Adelaide a lasciare Villa Guarnieri. Tale scoperta getterà la giornalista nello sconforto, ma Rosa riuscirà a celare bene il suo turbamento di fronte alla figlia della contessa.

Ettore fa una sorpresa a Odile

Nel frattempo, ci sarà spazio per un evento significativo: l’eclissi di luna. Margherita Hack coglierà l’occasione per invitare le Veneri all’Osservatorio Astronomico di Brera per assistere al fenomeno, ma Caterina dovrà convincere suo padre Fulvio a concederle il permesso per partecipare insieme alle sue colleghe.

Ettore avrà un’idea per la Galleria Milano Moda e presenterà il suo progetto a Umberto. L’iniziativa sarà anche una sorpresa che Ettore farà a Odile. Ciro vorrà acquistare le quote di Salvatore del Gran Caffè Amato, ma avrà bisogno di un prestito bancario per rilevare il locale. Intanto, il professor Di Meo prometterà a Enrico di metterlo in contatto con un chirurgo svizzero che potrebbe aiutarlo a risolvere il problema alla mano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile ha provato l'abito disegnato da Ettore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Odile è rimasta stupita per il bozzetto dell'abito da indossare al matrimonio di sua madre disegnato da Ettore.

Quest'ultimo ha realizzato il vestito e, quando la figlia della contessa l'ha provato per la prima volta, si è complimentata con lo stilista. Intanto, Anita ha trascorso la giornata nell'atelier in compagnia di Concetta e Botteri. Nel frattempo, Rosa ha scritto un articolo per riabilitare l'immagine di Marcello, screditato sulla stampa attraverso le parole di Anselmo Conaro, che ha portato a galla i suoi trascorsi in carcere. Spazio anche alle vicende di Salvatore ed Elvira, che hanno deciso di trasferirsi al mare per il bene del piccolo Andrea.