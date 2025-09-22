Le puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 30 settembre al 3 ottobre entreranno nel vivo delle vicende di Elvira e Salvo.

I due, alle prese con i problemi di salute del piccolo Andrea Maria, saranno chiamati a una scelta importante per il loro futuro e decideranno di lasciare definitivamente Milano.

Per la Venere arriverà il momento di dimettersi dal suo incarico al grande magazzino, mentre Salvo si vedrà costretto a lasciare la sua Caffetteria.

La scelta finale di Elvira e Salvo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 30 settembre-3 ottobre

Le condizioni di salute di Andrea Maria non miglioreranno nel corso dei prossimi episodi, al punto che Salvo si renderà conto di dover prendere in mano le redini della situazione per cercare di trovare una soluzione a questo problema.

Come consigliato dai medici, l'ideale sarebbe trasferirsi in una località di mare, così da poter garantire al bambino di respirare aria pulita.

Salvo proporrà alla moglie di trasferirsi per un po' di tempo in Sicilia, dove potrebbero ricominciare la loro nuova vita insieme.

Elvira, però, non sarà per nulla entusiasta e boccerà la proposta di Salvo: alla fine, i due troveranno un punto di incontro accettando di trasferirsi a Sanremo.

Elvira si licenzia dal Paradiso, Salvo lascia la Caffetteria

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore in onda fino al 3 ottobre rivelano che per i due arriverà il momento di comunicare la loro decisione.

Elvira parlerà con Roberto Landi, al quale annuncerà il suo licenziamento come Venere del grande magazzino milanese: al suo posto arriverà Caterina, figlia del nuovo magazziniere Fulvio Rinaldi.

Salvo, invece, lascerà la Caffetteria nelle mani di Ciro Puglisi: in un primo momento, l'uomo si mostrerà preoccupato all'idea di dover gestire e portare avanti da solo l'attività.

Sarà sua moglie Concetta a spronarlo e a convincerlo di essere in grado di poter farcela e di gestire al meglio la Caffetteria Amato.

Elvira costretta ad assentarsi spesso dal Paradiso delle signore

Negli episodi precedenti di questa stagione, Elvira era tornata a lavoro a distanza di qualche mese dalla nascita del suo bambino, supportata dal marito e dai genitori che si erano mostrati pronti a prendersi cura di Andrea Maria in sua assenza.

Tuttavia, la grave tosse che aveva colpito il bambino ha messo a dura prova Elvira, al punto da costringerla ad assentarsi con maggiore frequenza dal Paradiso delle signore, mettendo in difficoltà la capocommessa Irene.