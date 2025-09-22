Il Paradiso delle signore 10 perde ascolti nel daytime pomeridiano di Rai 1 e viene superata negli ascolti da La forza di una donna, la serie turca di Canale 5 che, fin dal debutto estivo, ha registrato ottimi risultati.

Il ritorno della serie italiana quest’anno sta incontrando qualche difficoltà a riconquistare il suo pubblico, anche a causa del lungo stop estivo di quattro mesi e della sostituzione con soap e fiction in replica che non hanno saputo coinvolgere gli spettatori.

Calano gli ascolti per Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

Dallo scorso 8 settembre sono tornate in onda le puntate inedite de Il Paradiso delle signore, la soap opera che negli ultimi anni è diventata uno dei prodotti di punta della programmazione pomeridiana di Rai 1.

La serie, però, quest'anno sta facendo fatica a imporsi nella sfida Auditel della fascia pomeridiana, complice la presenza su Canale 5 de La forza di una donna, la serie turca dei record che sta registrando ascolti in costante crescita.

Le vicende di Umberto Guarnieri, Adelaide, Marcello e Rosa si sono dovute accontentare di una media di circa 1,2 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 14 e il 15%.

La soap Il Paradiso delle signore perde la sfida Auditel contro La forza di una donna

Numeri distanti da quelli registrati dalla soap nella passata stagione tv, dato che la nona stagione aveva chiuso con un picco di 2 milioni di spettatori pari al 22% di share.

Ad avere la meglio in quella fascia oraria è La forza di una donna, la soap turca che Canale 5 ha lanciato questa estate nella fascia pomeridiana, la quale sta viaggiando su una media di oltre 2,1 milioni di spettatori dalle 15:50 alle 16:45, pari a uno share compreso tra il 23 e il 26%.

A partire dal 29 settembre, però, Il Paradiso delle signore tornerà a sfidare il daytime di Amici 25, confermato nello slot orario che va dalle 16:10 alle 16:40 circa.

Tra Marcello e Rosa si riaccende l'intesa nei prossimi episodi della soap di Rai 1

In attesa di scoprire se la soap italiana riuscirà a riconquistare il suo pubblico, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che per Salvo ed Elvira arriverà il momento di lasciare Milano e trasferirsi a Sanremo, così da assicurare uno stile di vita diverso al piccolo Andrea Maria.

Marcello Barbieri, invece, deciderà di accompagnare Rosa a Trieste per intervistare Margherita Hack: durante il viaggio, però, tra i due ci sarà un momento di tenerezza.

Intanto, Caterina, dopo aver superato la prova come venere, verrà assunta da Roberto Landi al Paradiso delle signore.