Dopo una pausa inaspettata, la soap turca Io sono Farah torna a far parlare di sé. La serie, che aveva conquistato il pubblico italiano con la sua trama intensa e i suoi protagonisti carismatici, era stata interrotta bruscamente su Canale 5 durante l’estate, lasciando in sospeso le vicende di Farah e Tahir. Martedì 16 settembre, Mediaset ha riservato una sorpresa gradita agli appassionati: tutti gli episodi della serie sono ora disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: la serie completa approda su Mediaset Infinity

Il 16 settembre ha segnato un vero e proprio colpo di scena per i fan delle soap turche.

Io sono Farah, interrotta su Canale 5 dopo appena 16 episodi, è stata resa disponibile integralmente sulla piattaforma Mediaset Infinity. La decisione di sospendere la messa in onda televisiva aveva generato malumori tra gli spettatori, che si aspettavano una ripresa dopo la pausa estiva. Invece, Mediaset ha scelto di rendere accessibile l’intera serie online, offrendo così la possibilità di seguire le vicende di Farah e del suo bambino senza interruzioni. Un gesto che ha riacceso l’entusiasmo dei fan e ha permesso alla soap di trovare nuova vita nel digitale.

Tutti i 47 episodi in italiano su Dreamers and Love, il canale di Mediaset Infinity

La protagonista Farah, interpretata dalla celebre Demet Ozdemir, aveva già conquistato il cuore del pubblico italiano grazie alla sua forza, sensibilità e alla drammatica storia che la lega a Tahir.

La sospensione improvvisa aveva lasciato molti spettatori delusi, soprattutto considerando il crescente successo della serie. Ora, però, Io sono Farah è disponibile in versione completa su Dreamers and Love, il canale tematico di Mediaset Infinity dedicato alle storie più emozionanti. I 47 episodi sono fruibili in italiano, permettendo agli appassionati di immergersi completamente nella narrazione e di scoprire finalmente come si evolverà il destino dei protagonisti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Farah ha conosciuto Tahir

Nelle puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, Farah, una giovane madre iraniana, ha lasciato il suo Paese per garantire cure mediche al figlio malato. Rifugiatasi in Turchia, la dottoressa ha cercato di ricostruire la propria vita, accettando un lavoro come donna delle pulizie in condizioni precarie.

In questo contesto difficile ha incontrato Tahir, un uomo dal passato tormentato, legato a ambienti criminali ma capace di gesti profondamente umani. Tra i due è nata una connessione intensa, fatta di silenzi, sguardi e protezione reciproca. Tahir si è preso cura non solo di Farah, ma anche del piccolo Kerim, mettendosi a disposizione con dedizione e affetto per entrambi.