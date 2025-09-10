Sarp tenterà di togliere la vita a Suat nella puntata de La forza di una donna di martedì 16 settembre: "Bahar è viva, dove sono i miei figli?", urlerà, "Hai tolto la vita a mia madre".

Le anticipazioni rivelano che Sarp scoprirà che nella tomba di Bahar si trova il corpo di sua madre e correrà da Suat per chiedergli spiegazioni. Il suocero non parlerà, e Sarp gli punterà contro una pistola, mentre Sirin ascolterà tutto dalla sua stanza, terrorizzata.

La rabbia di Sarp dopo aver capito l'inganno di Suat

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp avrà sempre più il sospetto che Bahar e i bambini sono vivi e si darà da fare per scoprire la verità.

L'uomo si renderà conto che potrà contare solo sulle proprie forze e per questo uscirà in piena notte con una pala, diretto al cimitero. Sarp scaverà nelle tombe che portano il nome di Bahar, Doruk e Nisan, ma quello che vedrà lo sconvolgerà totalmente. Il marito di Bahar vedrà che nelle tombe non ci sono i bambini e sua moglie, ma sua madre Julide. A Sarp sarà chiaro che dietro tutto questo c'è Suat e correrà da lui in preda alla rabbia. Ancora sporco di terra e fuori controllo, Sarp busserà alla villa di suo suocero che non riuscirà subito a capire il motivo di quella visita. "Dov'è mia moglie?" chiederà l'uomo a Suat che gli parlerà del trasferimento di Piril. "Mia moglie è Bahar" urlerà Sarp scagliandosi contro di lui, "Dove sono i miei figli?".

Suat non avrà neanche il tempo di rispondere, perché suo genero tenterà di togliergli la vita stringendogli le mani alla gola. "Quando ho visto mia madre nella tomba di mia moglie e dei miei figli sono impazzito", continuerà a urlare Sarp colpendo Suat con dei pugni.

Sarp pronto a tutto per la verità

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 16 settembre, Suat rischierà davvero la vita per mano di Sarp. Quest'ultimo sarà totalmente fuori di sé: "Bahar e i bambini sono vivi, mi hai mentito", accuserà, "Hai ucciso mia madre". Nel frattempo, Sirin ascolterà tutto con un interfono e sarà terrorizzata, ma non uscirà dalla stanza per non rischiare che suo cognato la veda. Sarp, nel frattempo, punterà la sua arma contro suo suocero che nonostante tutto non parlerà.

L'uomo si allontanerà all'arrivo di Munir e Suat sarà salvo, ma molto provato dall'aggressione di suo genero. Nel frattempo, Enver e Hatice temeranno un ritorno di Sarp e con Yeliz studieranno un modo per impedirgli di avvicinarsi ai bambini.

Sarp pensava che Julide fosse scappata

Nelle puntate precedenti, Julide, la madre di Sarp, ha iniziato a ricattare Piril chiedendo una casa per lei in cambio del suo silenzio su Bahar e i bambini. La ragazza, esasperata, ha chiesto l'aiuto di suo padre che ha risolto la questione in modo drastico. Suat ha eliminato Julide e l'ha fatta seppellire al posto di Bahar, ma a Sarp ha detto che la donna è scappata. D'accordo con Piril, Suat ha spiegato a Sarp che Julide ha attentato alla vita dei gemelli e poi è scappata. Nei giorni successivi, Sarp ha continuato a cercare sua madre e ha chiesto aiuto anche a suo suocero, ignaro del fatto che è stato proprio lui a farla sparire.