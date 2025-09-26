Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 29 settembre.

Complice il ritorno del daytime di Amici 25, la soap opera turca subirà delle variazioni ma a differenza di quanto Mediaset aveva pensato in un primo momento, la serie andrà in onda sempre dopo Uomini e donne, facendo slittare l'appuntamento con il talent show che porta la firma di Maria De Filippi.

Cambio programmazione per La forza di una donna da lunedì 29 settembre

Il palinsesto del pomeriggio di Canale 5 subirà delle nuove variazioni a partire dal prossimo lunedì 29 settembre, giorno in cui arriverà la striscia quotidiana del daytime di Amici 25, in partenza da domenica 28 settembre dalle 14 alle 16.

Inizialmente Mediaset aveva scelto di posticipare la messa in onda de La forza di una donna intorno alle 16:40 circa, subito dopo il talent show, così da assicurare un traino forte al talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

Alla fine, però, Mediaset ha scelto di rimettere mano alla programmazione del pomeriggio e a partire dal prossimo lunedì pomeriggio, la soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar proseguirà la sua messa in onda sempre dopo Uomini e donne.

Le nuove puntate de La forza di una donna restano dopo Uomini e donne

Il nuovo palinsesto di Canale 5 prevede alle 14:45 la messa in onda del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, seguito alle 16:05 da un episodio mini de La forza di una donna in prima visione assoluta.

La soap opera, infatti, sarà trasmessa sempre per 20 minuti al giorno, andando in onda fino alle 16:25 circa per poi lasciare spazio al daytime di Amici.

Alle 16:55, invece, la linea passerà al talk show Dentro la notizia, pronto a sfidare come sempre l'appuntamento con Vita in diretta condotto da Alberto Matano.

La forza di una donna, quindi, sarà trasmessa con episodi decisamente più brevi mentre resisterà al sabato pomeriggio con le puntate extra-large della durata di ben due ore, che saranno trasmesse dalle 14:30 alle 16:30 circa, prima di Verissimo.

L'appuntamento con la soap turca batte Il Paradiso delle signore trasmesso su Rai 1

Intanto, in questa prima settimana di messa in onda dopo U&D, l'appuntamento con la soap opera turca ha registrato ascolti decisamente positivi su Canale 5.

La media auditel si è aggirata sulla soglia di 2,2 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che ha raggiunto il 25% di share con picchi del 27% durante la messa in onda.

Un successo tale da permettere alla rete ammiraglia di superare l'ascolto de Il Paradiso delle signore, fermo a una media del 15-16% nella stessa fascia oraria su Rai 1.