Nelle due settimane dal 29 settembre al 10 ottobre, le puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 promettono colpi di scena e intrecci emozionanti. Giulia e Rosa sono scosse dalla vendita sospetta di un orologio da parte di Gianluca, mentre Piero Baccini arriva a Napoli per reclamarne la restituzione. Intanto Michele e Silvia propongono a Guido di trasferirsi temporaneamente da loro, mentre Camillo si allontana definitivamente da Jimmy. Alberto si intromette nei problemi tra Piero e Gianluca, e Ferri si avvicina a Ludovico ma si scontra con Rosario.

L'amicizia in carcere tra Roberto e Ludovico si rafforza, mentre qualcuno trama alle spalle di Eduardo nonostante i suoi sforzi per ottenere un lavoro. Infine, la storia tra Rosa e Pino sembra giunta al capolinea, mentre Guido e Mariella si trovano sempre più vicini.

Gianluca, Piero e il mistero dell'orologio

Le tensioni aumentano quando Piero Baccini arriva a Napoli per reclamare un orologio che Gianluca sostiene essere suo. Giulia e Rosa si trovano in difficoltà nel capire la verità dietro questa vendita sospetta. Alberto tenta di risolvere la disputa a modo suo, mentre Gianluca mostra un lato di sé finora sconosciuto. Intanto la dipendenza dall'alcol di Gianluca diventa sempre più evidente, portando Nunzio a offrirgli un'opportunità di lavoro al Vulcano.

Nonostante le difficoltà Gianluca avrà la possibilità di un nuovo inizio, ma non nel modo che Alberto avrebbe sperato.

Guido e Mariella: un amore sospeso

Con la partenza imminente di Michele e Silvia per la Nuova Zelanda, Guido accetta di trasferirsi temporaneamente a casa loro. Questo riavvicina ancora di più lui e Mariella, nonostante i continui avvertimenti di Bice. Tra cene e momenti intimi, i due ex si ritrovano pericolosamente vicini, ma la comparsa di Claudia rischia di rimettere tutto in discussione.

Ferri, Ludovico e le ombre del carcere

In prigione cresce l’amicizia tra Roberto e Ludovico, mentre le minacce di Rosario diventano sempre più pressanti e Vinicio si schiera apertamente con il fratello.

Ferri appare intenzionato a difendersi con fermezza, mentre Marina, angosciata, prepara un piano per liberare i Cantieri dall’influenza dei Gagliotti.

Eduardo tra speranze e trappole

Grazie a Rosa, Eduardo ottiene finalmente un colloquio di lavoro, ma qualcuno lavora nell’ombra per sabotarlo. Le difficoltà della coppia Rosa-Pino sembrano ormai insormontabili, mentre Damiano prova a proteggere l’amico da nuove minacce. Intanto Clara chiede aiuto a Giulia e Niko, senza ottenere i risultati sperati.

Altri intrecci a Palazzo Palladini

Renato stupisce Raffaele dimostrando che l’intelligenza artificiale può essere utile anche a lui, mentre Elena, Manuela e Micaela si mettono alla prova con una registrazione radiofonica che rischia di fallire.

Rossella e Nunzio sono sempre più complici, Riccardo continua a rifugiarsi nel lavoro e Castrese soffre una solitudine crescente.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nel precedente episodio del 26 settembre, Un Posto al Sole ha visto la vendetta di Matteo esacerbare il rapporto di amicizia tra Jimmy e Camillo. Eduardo è stato criticato aspramente da Pino e Alberto per la sua reazione esagerata a una scritta infamante. Intanto Renato ha avuto la possibilità di liberarsi dalla dipendenza tecnologica, grazie a un malfunzionamento di Marzia e all'intervento di Manuela, riavvicinandosi così al suo amico Raffaele.