Buone notizie per Bahar, che nelle prossime puntate de La forza di una donna sarà sottoposta a un trapianto di midollo osseo che le salverà la vita. Tutto sarà possibile grazie alla donazione di Sirin, che dopo aver stretto un patto con Sarp accetterà di aiutare la sorellastra. L’intervento riuscirà perfettamente e la dottoressa Jale si mostrerà fiduciosa sul completo recupero della paziente.

Sirin dona il midollo a Bahar dopo aver stretto un patto con Sarp

Le condizioni di salute di Bahar peggioreranno sempre più, tanto che verrà ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

La dottoressa Jale farà presente che l'anemia aplastica è peggiorata e che Bahar necessita urgentemente del trapianto. In caso contrario, potrebbe morire da un momento all'altro. L'unica donatrice compatibile, Sirin, sarà irreperibile: staccherà il telefono e si nasconderà a casa di Suat. Sarp, ormai a conoscenza che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi, una volta scoperto che Sirin è l'unica persona che può salvare Bahar, andrà a casa del suocero e supplicherà la ragazza di donare il midollo alla sorellastra. I due stringeranno un patto che prevederà che Sarp non si avvicini per nessun motivo a Bahar. Dopodiché, Sirin si presenterà pronta a donare il suo midollo a Bahar.

Il trapianto di Bahar ha successo: anticipazioni La forza di una donna

Bahar entrerà in sala operatoria, non senza preoccupazioni, ma quando uscirà potrà tirare un sospiro di sollievo, visto che la dottoressa Jale le comunicherà che l'intervento è perfettamente riuscito.

Grazie al trapianto, la malattia potrà essere debellata e il medico sarà particolarmente ottimista. Sirin, una volta che il peggio sarà passato, tornerà a mostrare il lato peggiore di sé. Continuerà a essere gelosa delle attenzioni che Hatice ed Enver riservano a Bahar e farà di tutto per tenere i genitori tutti per sé. Peccato che i suoi tentativi cadranno nel vuoto, visto che sia Enver che Hatice non perderanno occasione per recarsi insieme da Bahar per controllare che il decorso post operatorio proceda per il meglio.

La forza di una donna in onda anche sabato 13 settembre

La serie ha conquistato il pubblico italiano, tanto che Mediaset ha deciso di trasmetterla anche il sabato pomeriggio a partire dal 13 settembre.

Oltre che ai consueti appuntamenti dal lunedì al venerdì, il pubblico potrà seguire le vicende di Bahar anche il sabato con puntate speciali di circa due ore, che faranno da traino alle prime puntate della nuova stagione di Verissimo.