Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano una crescente rivalità tra i due negozi di moda. Nella puntata di giovedì 11 settembre, in onda alle 16 su Rai 1, Odile scoprirà che Marina Valli sfilerà per il negozio di Marcello Barbieri e non per il suo. La giovane si confronterà così con Matteo per chiedere spiegazioni. Nel frattempo, Concetta elaborerà un piano per permettere a Elvira e Salvatore di scegliere liberamente il padrino del piccolo Andrea.

Marina Valli sfila per Il Paradiso delle signore e rifiuta l'offerta della GMM

Marina Valli ostacolerà Odile rifiutando la proposta di collaborare con la Galleria Milano Moda.

Ma non sarà tutto: accetterà con entusiasmo di sfilare per i concorrenti del Paradiso, che si trovano proprio di fronte. Marina calcherà la passerella nel negozio di Marcello. Odile non resterà a guardare e si rivolgerà a Matteo Portelli, ormai sentimentalmente legato a Marina, per chiedergli spiegazioni. Le anticipazioni annunciano un colpo di scena: questa situazione porterà il ragioniere e la figlia di Adelaide a un inaspettato riavvicinamento.

Fulvio Rinaldi si confida con Enrico

Il nuovo magazziniere Fulvio Rinaldi si confiderà con Enrico Proietti. Ci sarà spazio anche per il ritorno di Rosa Camilli, che si presenterà a Il Paradiso delle Signore con un regalo speciale per Roberto Landi. I coniugi Amato, invece, saranno contrari all’idea del signor Gallo di imporre il cugino di Elvira come padrino del piccolo Andrea.

Sarà Concetta a prendere in mano la situazione, elaborando un piano per far valere la volontà di Salvatore ed Elvira. Intanto, Marcello deciderà di fare un regalo speciale ad Adelaide, che rimarrà colpita dal gesto del suo compagno. Le anticipazioni del giorno successivo rivelano che si tratterà di una proposta di matrimonio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico è rimasto ferito nella sparatoria

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Mimmo ha compiuto un gesto eroico salvando la vita a Enrico. Quest’ultimo, però, è rimasto ferito a un braccio durante la sparatoria con i malviventi, riportando problemi alla mano. Il medico ha scelto di non rivelare ai suoi cari le conseguenze dell’incidente.

Nel frattempo, Adelaide ha confessato a Umberto che Odile è sua figlia, ma entrambi hanno deciso di mantenere il segreto con il resto della famiglia. Matteo, invece, ha scoperto che Odile si è fidanzata con Guido e ha rinunciato a dichiararsi. Spazio anche alle vicende di Gianlorenzo e Delia, che hanno ufficializzato la loro relazione.