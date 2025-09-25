Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esma ed Esat si prepareranno alle nozze forzate volute da Cihan. A Villa Sansalan, però, scoppieranno le polemiche: Harika, sprezzante, insulterà la ragazza gridando che suo fratello non può sposare una serva.

Esma resta incinta di Esat, ma lui la rifiuta

Esma attraverserà un momento delicato durante le prossime puntate. Si illuderà che Esat sia veramente innamorato di lei e sarà molto felice quando scoprirà che è rimasta incinta di lui. Andrà a dirglielo, ma la reazione di Esat non sarà la medesima.

Non solo si rifiuterà di stare con lei, ma le chiederà di abortire.

La disperazione di Esma e il tentato suicidio

Esma non saprà cosa fare e penserà che l'unico modo per affrontare questa situazione sia porre fine alla sua vita. Fortunatamente non ci riuscirà e quando sarà ricoverata in ospedale per il tentato omicidio avrà modo di parlare con Cihan, al quale confesserà di essere incinta di Esat.

Cihan impone al fratello di sposare Esma

Cihan non sopporterà l'irresponsabilità del fratello, così prometterà a Esma che la sposerà, che gli piaccia o no. Nihayet assisterà a quello che sta vivendo Esma e le tornerà in mente quando il fidanzato, da giovane, la mise incinta e la costrinse ad abortire, cosa che lei non fece.

Così parlerà con Sumru e insieme faranno ragionare Esma: non deve sentirsi obbligata a sposare Esat e se non se la sente può anche abortire.

Alla fine, Esma deciderà di abortire, ma la ginecologa le dirà che la sua situazione è complicata a causa di un problema all'utero: se scegliesse di abortire, probabilmente potrebbe non avere più figli.

Esma decide di portare avanti la gravidanza

Alla fine, Esma porterà avanti la gravidanza ed Esat verrà costretto da Cihan a sposarla. I due fratelli avranno un brutto litigio per motivi di lavoro e Cihan dirà al fratello: "Da adesso fai quello che ti dico io e stasera stessa sposerai Esma". A Villa Sansalan la ragazza si preparerà per il grande evento. Si vedrà bellissima con l'abito da sposa e si farà accompagnare nella sala principale dal fratellino Mesut e da Turkan.

Harika insulta Esma davanti a tutti

Sala dove si starà consumando una discussione sul matrimonio tra Esat ed Esma, in quanto i componenti della famiglia Sansalan non saranno per niente d'accordo con la scelta presa da Cihan, ma non perché Esat non sia innamorato di Esma, sarà solo una questione di ceto sociale. La più perfida sarà Harika, che urlerà: "Mio fratello sarà il marito di una serva". Lo dirà senza rendersi conto che Esma è nella stanza. Tuttavia, la giovane non si farà intimidire dalla crudeltà della ragazzina e il matrimonio avrà luogo: Esat ed Esma saranno quindi ufficialmente marito e moglie.