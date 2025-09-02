Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre rivelano che Gennaro Gagliotti sarà disperato in ospedale perché, dopo l'aggressione di Roberto, sosterrà di aver perso la vista. Intanto Damiano sarà protagonista dell'ennesimo scontro acceso con Viola, mentre Alice comincerà a essere preoccupata per la sua storia d'amore con Vinicio, temendo che possano ritrovarsi a dirsi addio definitivamente.

Gennaro Gagliotti disperato: anticipazioni Un posto al sole 8-12 settembre

Dopo la violenta aggressione da parte di Roberto Ferri, Gennaro si ritroverà a fare i conti con le conseguenze di ciò che è accaduto.

L'imprenditore sosterrà di aver perso la vista e si mostrerà disperato, intenzionato a fare di tutto per cercare di fargliela pagare a Roberto.

Ferri, seppur preoccupato da questa situazione, comincerà a dubitare sul conto di Gagliotti, ipotizzando che stia soltanto adoperando una messinscena per catalizzare l'attenzione.

Intanto le indagini andranno avanti e finiranno per spaventare sempre più Marina Giordano, la quale proverà a trovare dei nuovi alleati all'interno dei Cantieri Flegrei per portarli dalla sua parte.

Damiano si scontra con Viola nei nuovi episodi di Upas

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Damiano si ritroverà protagonista dell'ennesimo scontro con Viola, rientrata a Napoli dopo essere stata nuovamente per qualche giorno al fianco del suo ex Eugenio.

La tensione tra i due sarà palpabile: Damiano finirà per scontrarsi con la compagna per via del suo nuovo impegno professionale che lo attendere. Questa volta i due si mostreranno sempre più distanti l'uno dall'altro.

Intanto Vinicio indagherà per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione ai danni di suo fratello Gennaro Gagliotti.

Tale situazione finirà per creare delle tensioni anche nel suo legame con Alice, nipote di Marina Giordano: la ragazza, quindi, inizierà a temere di dover rinunciare al suo fidanzato.

La scelta di Viola che fece impensierire Damiano e Ornella nelle puntate precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Upas, Viola aveva spiazzato il suo compagno nel momento in cui annunciò di essere disposta a rinunciare alle sue ferie estive per stare al fianco di Eugenio durante l'operazione al cuore.

Una decisione che aveva messo a dura prova il suo legame affettivo con il poliziotto, tanto da indurlo a lasciarsi andare a un momento di passione con la sua ex Rosa.

Il gesto di Viola attirò anche i dubbi di sua mamma Ornella, al punto da farle ipotizzare che fosse ancora invaghita del suo ex compagno Eugenio.