Nella puntata de La Forza di una donna, in onda mercoledì 17 settembre, Sarp e Arif si scontreranno per la prima volta.

Le anticipazioni rivelano che Arif chiederà a Sarp di lasciare in pace Enver e la sua famiglia, ma lui non vorrà saperne di arrendersi. Nel frattempo, Sirin e Suat progetteranno come eliminare Bahar senza sporcarsi le mani: il loro scopo sarà quello di impedirle il trapianto di cui lei ha bisogno.

Sarp ricorderà che Arif era con Doruk in ospedale

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Yeliz fuggirà all'alba con Nisan e Doruk, senza farsi vedere da Sarp, parcheggiato davanti casa di Enver dalla sera prima.

Il marito di Bahar non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi e farà di tutto per parlare con la famiglia della donna. Appena spunterà il sole, Sarp scenderà dalla macchina e ricomincerà a bussare alla porta di Enver, ma non otterrà nessuna risposta.

Il nervosismo prenderà il sopravvento e Sarp colpirà sempre più forte la porta del sarto. Arif osserverà tutto, e dopo aver avvisato Enver per telefono andrà ad affrontare Sarp una volta per tutte. "Non c'è nessuno, sono partiti", dirà l'uomo con tono severo, invitando Sarp ad andare via. Il padre di Doruk e Nisan non tollererà questa intrusione e tra i due uomini ci sarà un'aspra discussione. Sarp ricorderà di aver già visto Arif da qualche parte, ma lui negherà.

Il marito di Bahar non avrà nessuna intenzione di andare via e la discussione si farà sempre più accesa fino ad arrivare alle mani. "Ho da occuparmi di cose più importanti di te", dirà infine Sarp prima di voltare le spalle ad Arif e andare via.

Il piano diabolico di Piril e Suat

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 17 settembre, a Sarp tornerà in mente un dettaglio: Arif era con Doruk davanti all'ospedale, ma non dirà nulla e tornerà in macchina. Hatice riceverà la telefonata di Arif che sarà pronto ad andare a prenderla dal retro per andare in ospedale da Bahar. Enver, quindi, resterà di nuovo da solo in casa. Nel frattempo, Sirin e Suat progetteranno la morte di Bahar. "Impediremo l'operazione e Bahar morirà", dirà Sirin a Suat che confermerà il piano.

L'uomo si impegnerà a cercare la ragazza, per evitare l'operazione salvavita a Bahar, e proteggere la famiglia di Piril.

Suat vuole eliminare Bahar

Nelle scorse puntate, Sarp è andato da Suat e in preda alla rabbia ha urlato: "Bahar è viva", per poi aggiungere: "Hai ucciso mia madre". Adesso che Sarp ha capito che la sua famiglia è ancora viva, la paura che torni da Bahar è tanta, sia per Sirin che per Suat. Quest'ultimo non può permettere che Sarp lasci Piril e i gemelli per correre dalla sua prima famiglia e l'unica soluzione è togliere la vita a Bahar. Vista la sua grave malattia, Suat non dovrà sporcarsi le mani, ma impedire semplicemente il trapianto. Sirin ha suggerito a Suat dove trovare la donatrice, l'altra sorella di Bahar, ma non sa ancora che la ragazza è incompatibile e la donatrice dovrebbe essere proprio lei.