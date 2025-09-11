Le anticipazioni turche degli episodi de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che i piccoli Doruk e Nisan riusciranno finalmente ad abbracciare il padre Sarp. La scena avverrà mentre Bahar si troverà in ospedale, quando le sue condizioni di salute saranno peggiorate. Il commovente incontro, tuttavia, verrà rovinato dall'arrivo degli uomini del losco Nezir.

Anticipazioni La forza di una donna: Sarp si presenta davanti ai suoi figli

Nei prossimi episodi de La forza di una donna, le condizioni di salute di Bahar peggioreranno e la donna verrà urgentemente ricoverata in ospedale.

Parenti e amici accorreranno al suo capezzale quando apprenderanno quanto sia grave la situazione. Nel frattempo, Suat perderà la testa quando scoprirà che Sarp sa che l'ex moglie e i figli sono vivi. Quella sera, Enver chiederà all'ex genero di passare la notte a casa sua. "Penseremo a cosa fare domani con la mente più lucida", gli dirà. L'indomani mattina, il sarto si sveglierà, scopriirà che Sarp è già uscito. Lui e la moglie Hatice arriveranno ​​in ospedale e vedranno Arif seduto mentre piange e Doruk e Nisan che chiedono di vedere la loro mamma. Tutto avverrà in un attimo. I piccoli si ritroveranno il padre davanti a loro. Sarà un ricongiungimento inaspettato e molto emozionante.

Doruk e Nisan riabbracciano il padre

Dopo essersi ritrovati davanti il loro papà, Doruk e Nisan avranno una reazione inaspettata. Prima sembreranno pietrificati e non sapranno cosa fare. Poi correranno incontro a Sarp e lo abbracceranno. Sarà per tutti un momento toccante e, allo stupore iniziale, seguirà la gioia di vedere una famiglia finalmente riunita. Il commovente abbraccio avverrà anche sotto gli occhi di Arif, disperato per le condizioni precarie di Bahar. L'abbraccio sarà accompagnato dalle lacrime di Sarp e dei bambini, gioiosi di aver riabbracciato il padre. Nel frattempo, un uomo di Nezir che segue Cesmeli assisterà alla scena e si precipiterà a fare una telefonata. Proprio mentre sarà al cellulare si avvicinerà Munir e lo minaccerà con una pistola.

Poi lo scagnozzo andrà da Sarp e gli dirà: "Devi andartene". Inizialmente l'uomo opporrà resistenza, ma poi capirà e si girerà per andarsene. Nisan gli griderà dietro a gran voce: "Papà, non andare". Anche se devastato dal dolore di aver lasciato i figli, Cesmeli se ne andrà, ma farà una promessa: "Tornerò".

Programmazione La forza di una donna: in onda sabato e domenica

I nuovi episodi de La forza di una donna continueranno ad andare in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 15:40 circa, dopo un episodio di Forbidden Fruit. A partire dal 13 settembre la popolare dizi turca andrà in onda con degli appuntamenti eccezionali anche nel weekend. Nel dettaglio, sabato 13 e domenica 14 la serie con Özge Özpirinççi verrà trasmessa dalle 14:35 alle 16:30. In questo modo farà da traino al programma Verissimo che proprio questo weekend tornerà in onda su Canale 5.