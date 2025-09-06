Nuovi e intensi colpi di scena attendono i telespettatori nella seconda stagione de La forza di una donna. Nel nuovo ciclo di episodi il pubblico assisterà all'entrata in scena di Nezir, un boss della malavita deciso a vendicare il figlio la cui morte è avvenuta per mano di Sarp. Stando alle anticipazioni turche, gli scagnozzi al servizio del delinquente commetteranno diversi crimini, primo fra tutti il rapimento di Piril, l'attuale moglie di Çeşmeli, e dei suoi due figli. Nel frattempo, Sirin verrà smascherata e dovrà rifugiarsi da Suat, mentre Sarp continuerà ad osservare Bahar da lontano.

Anticipazioni La forza di una donna: Nezir fa rapire Piril e i bambini

Nei prossimi episodi della seconda stagione de La forza di una donna Sirin ricatterà Sarp. La giovane, infatti, accetterà di donare a Bahar il suo midollo osseo, ma l'uomo dovrà prometterle di non rivelarsi all'ex moglie. Lui, però, continuerà a guardare l'amata da lontano, anche mentre quest'ultima si troverà ancora in ospedale. Quando Sirin apprenderà ciò che starà facendo Sarp, gli invierà delle foto per intimidirlo. L'uomo quel giorno avrà lasciato il telefono a casa e sarà a Piril a vedere i messaggi. La donna impazzirà dalla rabbia. Nel frattempo gli uomini di Nezir saranno alla ricerca di Sarp. Quando scopriranno dove si nasconde, andranno sul posto ma troveranno solo la moglie e i bambini.

I malviventi li rapiranno e quando Çeşmeli arriverà a casa, vedrà che gli uomini alla porta sono morti e impazzirà di dolore, pensando che anche i suoi figli e Piril siano stati uccisi.

Piril racconta la verità ad Enver e smaschera Sirin

Nel frattempo, anche Suat sarà devastato nell'apprendere che sua figlia Piril e i suoi nipoti si trovano nelle mani di Nezir. Fortunatamente si scoprirà che Piril e i bambini sono riusciti a fuggire dai malviventi. La donna sopraggiungerà all'ospedale con i bambini in braccio e ciò farà felice Sarp. L'intenzione di Piril sarà quella di smascherare Sirin una volta per tutte. Perciò, parlerà con Ceyda e otterrà l'indirizzo della famiglia Sarıkadı. Una volta lì, la moglie di Cesmeli racconterà ad Enver tutto ciò che ha fatto sua figlia per tenere lontano Sarp da Bahar.

Quando l'uomo verrà a conoscenza delle azioni riprovevoli della ragazza, deciderà di buttarla fuori di casa. Mentre Piril accetterà di trascorrere lì la notte, Sirin, rimasta senza casa, andrà da Suat, il quale sarà felice di sapere che sua figlia non è più nelle mani di Nezir.

Lunedì 8 settembre La forza di una donna anticipa

Cambio di programmazione in vista per La forza di una donna. Lunedì 8 settembre 2025 l'episodio giornaliero della popolare serie turca anticiperà la messa in onda, prendendo il posto di If you love, conclusasi venerdì 5. Dunque, nel dettaglio, la serie interpretata da Özge Özpirinççi andrà in onda dopo un episodio di Forbidden Fruit alle ore 15:18 circa. Il nuovo appuntamento allungherà la propria durata e verrà trasmesso fino alle 16:45 quando passerà il testimone al programma di approfondimento Dentro la notizia.