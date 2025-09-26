Le anticipazioni di La Notte nel Cuore annunciano una rivelazione sconvolgente destinata a cambiare gli equilibri all’interno della famiglia Sansalan. Nella puntata che andrà in onda giovedì 2 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Samet dovrà sottoporsi a un trapianto di rene e confesserà, inaspettatamente al medico, che tra i donatori compatibili potrebbe esserci anche il suo tuttofare Bunyamin, che in realtà è suo figlio. Nel frattempo, Sevilay, esasperata dalla gelosia di Nuh, inizierà a pensare seriamente di lasciarlo.

Samet svela al dottor Hasan che Bunyamin è suo figlio

Samet, che ha recentemente chiesto il divorzio a Sumru dopo aver scoperto che la moglie gli aveva nascosto l’esistenza di due figli avuti in passato, si troverà a vivere una situazione simile. Il signor Sansalan sarà infatti gravemente malato e avrà urgente bisogno di un trapianto di rene. Si aprirà così una fase delicata e frenetica per trovare un donatore compatibile. Samet avrà un colloquio con il dottor Hasan, durante il quale aggiungerà un dettaglio fondamentale per la ricerca: anche il tuttofare della famiglia Sansalan potrebbe essere compatibile. La verità verrà presto alla luce: Bunyamin è un figlio illegittimo di Samet.

Sevilay vuole lasciare Nuh

Nel frattempo, proseguiranno le vicende sentimentali di Sevilay e Nuh, che inizieranno ad affrontare alcune difficoltà. Il gemello di Melek soffocherà la fidanzata con la sua gelosia, dando origine a tensioni sempre più evidenti. Tutto avrà inizio quando Sevilay accetterà un passaggio in auto da Nazim, a causa di un guasto alla sua macchina. Nuh vedrà la compagna rientrare a casa con un altro uomo e reagirà con rabbia. Sevilay, stanca di dover sottostare ancora una volta al controllo di qualcuno, penserà seriamente di lasciare Nuh. Tuttavia, la situazione prenderà una piega diversa: Nuh riuscirà a farle cambiare idea, confidandole alcuni traumi vissuti in passato e spiegandole di avere una profonda paura di perderla.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sevilay si è trasferita alla villa di Tahsin

Nelle precedenti puntate de La Notte nel Cuore andate in onda su Canale 5, Sumru ha subito un tentativo di violenza da parte del suo datore di lavoro e, per non diventare nuovamente vittima della brutalità di un uomo, ha reagito per difendersi. La colluttazione tra lei e il suo aggressore ha avuto un esito drammatico: Sumru ha ucciso il venditore di tappeti. Sconvolta per quanto accaduto, ha chiamato immediatamente Tahsin, che, con l’aiuto di Nuh, si è occupato di far sparire il corpo. In seguito, la madre dei gemelli si è trasferita nella villa di Tahsin, dove è andata a vivere anche Sevilay, che ha rafforzato il suo rapporto con Nuh.