Cambio di programmazione per La notte nel cuore nel prime time di Canale 5 durante la stagione autunnale. L'appuntamento con la soap subirà delle variazioni nella fascia serale e tornerà a proporre dei raddoppi per sfidare le fiction del giovedì sera di Rai 1.
Dopo i buoni risultati di questa settimana, Mediaset ha scelto di puntare sulla serie turca anche per il prime time di giovedì 2 ottobre, con una nuova puntata speciale della durata di oltre due ore.
Cambio programmazione La notte nel cuore: la soap raddoppia ancora in prime time
L'appuntamento con La notte nel cuore subirà delle modifiche nel corso della prossima settimana, complice la scelta di Mediaset di puntare ancora una volta sulla doppia puntata in prime time.
Dopo il buon riscontro della puntata trasmessa il 25 settembre, la serie turca tornerà in onda con un ulteriore raddoppio in prime time anche nella prossima settimana di messa in onda.
La notte nel cuore andrà in onda anche giovedì 2 ottobre in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21:40, subito dopo La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui
Giovedì 2 ottobre prevista un'altra puntata de La notte nel cuore
A questo appuntamento di giovedì sera, si aggiungerà quello confermato di domenica 5 ottobre, sempre nella fascia serale di Canale 5.
In questo modo, la serie turca, che da questa estate ha visto crescere costantemente il suo numero di spettatori in prime time, si ritroverà a sfidare le nuove fiction trasmesse nel prime time di Rai 1.
Di giovedì sera sfiderà La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi, mentre di domenica sera dovrà vedersela con la prima stagione di Balene - Amiche per sempre, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris.
Ottimi ascolti per la soap opera La notte nel cuore anche di giovedì sera su Canale 5
Una scelta maturata in seguito ai buoni ascolti registrati dalla soap giovedì sera quando, dopo il cambio programmazione last minute, è stata in grado comunque di mantenere intatta la sua media di circa 2,3 milioni di spettatori in prime time, arrivando a sfiorare il 16% di share con punte del 19% durante la messa in onda.
In questo modo, La notte nel cuore ha frenato il debutto de La ricetta della felicità trasmessa su Rai 1, seguita da una media di 3 milioni di spettatori pari a uno share che ha sfiorato la soglia del 19% con punte del 22% durante la programmazione serale, vincendo seppure senza registrare un vero boom, la sfida Auditel della fascia serale.