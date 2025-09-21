Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la tensione esploderà in ospedale. Hikmet perderà il controllo e insulterà Nihayet dandole della “vecchia”. La donna, accecata dalla rabbia, reagirà con uno schiaffo che scatenerà il caos tra i familiari Sansalan.

Esat in ospedale dopo la caduta

Tutta la famiglia Sansalan sarà al capezzale di Esat, caduto dalle scale dopo essere stato spinto da Mesut. La situazione si farà subito critica: un’emorragia cerebrale lo terrà sospeso tra la vita e la morte, mentre i medici lo porteranno in sala operatoria.

Non ci saranno solo i Sansalan: anche Sumru arriverà con Melek, e la loro presenza non piacerà affatto a Hikmet.

Accuse e scontri tra i familiari

Nell’ospedale la tensione crescerà a dismisura. Gli sguardi si incroceranno pieni di diffidenza, come se i presenti si trovassero sul fronte di una guerra. Le accuse voleranno e la voce di Hikmet si leverà più forte delle altre.

"Mi sembra che le forze alleate si siano strette: siamo in guerra con Cihan. Quanto siete falsi tutti. Soprattutto tu", dirà puntando il dito contro Melek.

Gli animi si scalderanno in fretta. Hikmet accuserà Melek di fingere dolore: "Che succede, sei venuta a vedere tuo fratello? Ti struggi per lui o vuoi solo ingraziarti Cihan?

Quale delle due?". "Qui siamo tutti tristi. Non ti darò il pettegolezzo che cerchi, vai da un’altra parte", risponderà Melek, stanca delle accuse.

Ma Hikmet non si fermerà e si rivolgerà anche a Sumru: "Sei venuta a vedere tuo figlio, d’accordo. Ci abbiamo creduto. Ora esci di qui".

Lo sguardo di Sumru si farà tagliente: "Che peccato. Non è rimasta più pietà". "Pietà? Lo dici tu, che hai abbandonato i tuoi gemelli e poi gli altri due figli. Sei stata tu a lasciarli", ribatterà Hikmet con ferocia.

Nihayet reagisce e parte lo schiaffo

La situazione degenererà. Le parole diventeranno lame. "Tuo figlio ti ha già rifiutato" dirà Hikmet, facendo riferimento a Esat. "Non ti chiama nemmeno mamma. Che sfacciataggine".

A quel punto, in difesa di Sumru, interverrà Nihayet: "Basta. Mi hai stancata". "Stai calma tu, piuttosto. Vattene via, vecchia sfacciata", ribatterà Hikmet.

Nihayet, accecata dalla rabbia, alzerà la mano e le darà uno schiaffo. Un istante dopo, l’ospedale si riempirà di grida. Tra i parenti scoppierà un parapiglia, anche perché Hikmet proverà a colpire Nihayet. "Che succede? Questo è un ospedale!", dirà Cihan, appena arrivato. Cercherà di fermare la rissa, senza riuscirci.

La voce di Hikmet irromperà nel caos: "Chi sei tu per alzarmi le mani addosso? Mi hanno dato uno schiaffo?". "Bene, te lo meritavi", ribatterà Nihayet con soddisfazione. "Che Dio vi maledica".

Tra spinte e insulti, Cihan si preoccuperà che nessuno abbia ferito Melek: "Stai bene? Vieni, siediti. Respira, tesoro".

E nel disordine, l’aria resterà densa di rancore e sospetti, come se la guerra non fosse mai finita.