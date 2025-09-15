Domenica 21 settembre su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con La notte nel cuore. Secondo le anticipazioni, Hikmet farà irruzione con Esat nella villa di Tahsin e, non trovando Sevilay, rapirà Melek.

Sevilay trova rifugio da Tahsin, Hikmet ed Esat rapiscono Melek

Sevilay riuscirà a fuggire con Nuh e andrà a vivere nella residenza di Tahsin, dove avrà un confronto con Melek. Tra le due nascerà subito una complicità spontanea e un legame profondo e sincero. Sevilay sarà determinata a divorziare da Cihan e, accompagnata da Nuh, si recherà dall’avvocato per avviare la pratica.

Nel frattempo, Hikmet ed Esat faranno irruzione nella villa di Tahsin con un gruppo di uomini armati, con l’intento di portare via Sevilay. Non trovandola, decideranno di rapire Melek.

Melek viene liberata, Tahsin confessa i suoi sentimenti a Sumru

Sotto la pressione di Nihayet, Bünyamin sarà costretto a liberare la ragazza. La nonna, pentita per aver interferito nel rapporto tra Melek e sua madre, si scuserà e riaccompagnerà la nipote a casa, sana e salva. Intanto, Nuh e Tahsin si armeranno e si metteranno in marcia verso la villa dei Sansalan con i loro uomini, determinati a riportare indietro Melek.

Per Tahsin, però, la situazione rappresenterà anche l’occasione giusta per aprirsi con i suoi fratelli e raccontare finalmente tutta la verità.

Dopo questo momento di chiarezza, affronterà anche Sumru, a cui confesserà i suoi sentimenti e rivelerà la natura del legame che lo unisce alla famiglia Sansalan.

Alla presenza di Samet ed Esat, Bünyamin scaricherà la colpa sui responsabili della sicurezza di Melek, accusandoli di negligenza per allontanare i sospetti da sé. Samet, dopo aver ascoltato le accuse, deciderà di licenziare gli uomini.

La notte nel cuore, puntata 18: Sevilay e Nuh finalmente insieme

Nel frattempo, nella casa di Tahsin, tutti si riuniranno. Nuh apparirà sereno e grato di poter condividere la sua quotidianità con le due donne che più ama: sua sorella Melek e Sevilay. Durante il pranzo, Melek racconterà di essere stata aiutata da Nihayet durante il rapimento e Sevilay confermerà la generosità e la bontà della donna.

Finalmente Sevilay potrà vivere un momento di pace accanto a Nuh nella dimora di Tahsin. Ma questa calma apparente sembra destinata a non durare a lungo.

Sospeso il doppio appuntamento settimanale

Nonostante il successo ottenuto con il doppio appuntamento del martedì, Mediaset ha deciso di trasmettere La notte nel cuore soltanto di domenica.

La scelta sarebbe legata alla partenza di Io Canto Family, condotto da Michelle Hunziker, in onda da martedì 16 settembre.

Nel frattempo, i risultati Auditel restano positivi, con una media di circa 2 milioni di telespettatori. L’ultima puntata è stata seguita da 2.233.000 spettatori, pari al 16% di share.