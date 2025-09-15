Negli episodi della seconda stagione della soap La forza di una donna, Bahar (Özge Özpirinççi) scoprirà che suo marito Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) si è rifatto una nuova vita con Piril (Ahu Yağtu), appena lo vedrà in compagnia dei figli gemelli Ümer e Ali.

Piril chiede aiuto a suo padre Suat

Appena verrà a conoscenza che Nezir (Hakan Karahan), il padre del defunto ex fidanzato di Piril lo sta cercando per fargliela pagare, Sarp si presenterà a casa di Bahar, per metterla in guardia dai suoi nemici. La donna, quindi, scoprirà, che, in realtà, suo marito è sopravvissuto all’incidente avuto nel traghetto cinque anni prima.

Successivamente, dopo essersi resa conto che Sarp non ha smesso di amare Bahar, Piril chiederà aiuto a suo padre Suat (Gazanfer Ündüz). Il ricco uomo organizzerà una colazione con Munir, la figlia Piril e la sua alleata Sirin (Seray Kaya). Quest’ultima inviterà Piril a convincere Sarp ad andarsene via dall’albergo in cui si sono nascosti, per impedire al nemico Nezir di trovarlo. A quel punto, mentre Sarp porterà al parco i figli gemelli su richiesta di Piril, Bahar verrà invitata da Munir (Caner Çandarlı) nell’hotel in cui alloggiava suo marito.

Nisan e Doruk rapiti, Bahar ricattata da Munir

Mentre Bahar crederà di avere un appuntamento con Sarp, uno sconosciuto prenderà Nisan (Kübra Süzgün e Doruk (Ali Semi Sefil) all’uscita da scuola, fingendosi un amico di loro padre.

Oltre ad apprendere del rapimento dei suoi figli, Bahar rimarrà sconvolta, appena verrà a conoscenza che suo marito Sarp si è risposato con Piril, da cui ha avuto due gemelli.

Dopo essersi ricordata di aver già visto Piril a scuola qualche settimana prima, Bahar non farà nessuna scenata a Sarp sotto ricatto di Munir. Infine, Nisan e Doruk torneranno a casa sani e salvi, dopo aver fatto temere il peggio a Bahar.

Sirin si è rifugiata nella villa di Suat

Nei giorni scorsi, Suat ha promesso a Sirin di offrirle una cospicua somma di denaro, in cambio di informazioni dettagliate su Bahar, Nisan e Doruk. In seguito, Bahar è finita in ospedale a causa del peggioramento della sua malattia. La situazione è stata abbastanza seria, visto che Hatice ha appreso dalla dottoressa Jale che sua figlia necessita del trapianto urgente di midollo osseo per salvarsi.

Purtroppo, l’unica donatrice compatibile, Sirin, si è resa irreperibile, proprio nel momento più critico. La ragazza è fuggita di casa, appena suo padre Enver le ha chiesto delle spiegazioni, per aver trovato una busta piena di soldi nella sua borsa. A quel punto, Sirin ha convinto Suat a ospitarla nella sua lussuosa villa, dopo avergli rivelato che Sarp e Bahar hanno rischiato di incontrarsi in ospedale, durante il ricovero di Enver.