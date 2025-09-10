Nel prossimo appuntamento in prima serata con La notte nel cuore, in onda domenica 14 settembre, il rapporto tra Melek e Cihan raggiungerà un punto di rottura. Dopo una discussione accesa, Cihan tenterà di rimediare ai propri errori chiedendo perdono, ma Melek, ferita e delusa, sceglierà di chiudere ogni legame con lui, escludendolo dalla vita del bambino che porta in grembo.

Nel frattempo, Nuh e Sevilay decideranno di fuggire insieme, lasciando tutti sconvolti. Harika, Esat e Hikmet si alleeranno con un unico obiettivo: riportare Sevilay indietro e separarla da Nuh.

La conferenza stampa di Sumru: Harika è figlia di Samet

Durante un momento cruciale, Nuh origlia una conversazione in cui sua madre confessa di essere stata aggredita dal loro padre. Questo lo spinge a riavvicinarsi a lei. Nel frattempo, Cihan esplode di rabbia quando scopre che Melek gli ha nascosto la gravidanza.

Decisa a far emergere la verità, Sumru organizza una conferenza stampa per denunciare il complotto ordito da Hikmet ai suoi danni. Davanti ai giornalisti rivela anche che Samet è il vero padre di Harika, mostrando il risultato di un test del Dna.

Poco dopo, durante una riunione del consiglio, emerge che le quote di Sumru sono state trasferite a Hikmet, aprendo la strada alla vendita dell’hotel a un acquirente straniero.

Quando Irade Salimova, la compratrice, si prepara a finalizzare l’accordo, Nuh interviene all’ultimo momento e blocca la firma.

Melek non perdona Cihan, Nuh e Sevilay in fuga

Melek, turbata dagli ultimi avvenimenti, sembra intenzionata a dare una seconda possibilità a Cihan, soprattutto pensando al futuro del loro bambino. Ma Cihan la respinge con freddezza. Ferita, lo allontana di nuovo, chiedendogli di dimenticare il bambino.

Cihan, tormentato dal rimorso, rivive in sogno liti e momenti dolorosi, rendendosi conto dell’errore commesso. Cerca allora di recuperare il rapporto, arrivando persino a proporre un confronto con Nuh. Tuttavia, quando Melek nomina Tahsin, Cihan si irrigidisce e si rifiuta di fare qualsiasi passo verso la riconciliazione.

Questo convince Melek, che non potrà mai fidarsi davvero di lui, e così prende la decisione definitiva: dirgli addio.

Nel frattempo, la fuga di Nuh e Sevilay continua, ma Harika, Esat e Hikmet non sono disposti a lasciarli andare facilmente e uniscono le forze per riportare Sevilay indietro.

La notte nel cuore ha conquistato il pubblico italiano

La notte nel cuore ha conquistato il pubblico di Canale 5, come dimostrano gli ascolti sempre più alti registrati nelle settimane di messa in onda. Anche il doppio appuntamento del martedì ha ottenuto ottimi risultati: lo scorso 2 settembre, 2,46 milioni di telespettatori hanno seguito le vicende dei gemelli Nuh e Melek, pari al 10,6% di share.