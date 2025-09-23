Nuh umilierà Sevilay dopo un weekend romantico nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Sei stata a letto con Cihan", accuserà con rabbia.

Le anticipazioni rivelano che Nuh farà la proposta di nozze a Sevilay ma dopo una notte con lei cambierà di colpo atteggiamento. La ragazza non capirà il perché del comportamento di Nuh che solo dopo ore di silenzio le urlerà la sua delusione. Sevilay si sentirà profondamente umiliata, tanto che toglierà l'anello e andrà via.

La proposta di nozze di Nuh per Sevilay

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che la storia d'amore tra Nuh e Sevilay farà sognare e sembrerà indistruttibile.

Anche per loro, tuttavia, inizieranno i primi problemi perché emergerà un lato del carattere di Nuh che non piacerà per niente a Sevilay. Tutto avrà inizio quando la ragazza otterrà finalmente il divorzio da Cihan e potrà pensare al suo futuro con Nuh. Quest'ultimo non perderà tempo e organizzerà un weekend romantico per la sua amata. Nuh inviterà Sevilay a cena e le farà una proposta di matrimonio che la lascerà senza parole. I due inizieranno a mangiare e in un primo momento lui chiederà la mano di Sevilay in modo molto discreto. Nuh, tuttavia, non si limiterà a dichiarare amore alla sua fidanzata e la sorprenderà con un ballo che incanterà tutto il ristorante e metterà Sevilay al centro dell'attenzione.

Dopo questa splendida serata, Nuh e la sua fidanzata trascorreranno la loro prima notte di passione e questo cambierà tutto. Sevilay si sveglierà di ottimo umore ma non vedrà Nuh accanto a sé e si preoccuperà. Il ragazzo le risponderà che non voleva svegliarla, ma non c'è niente che non va. Più tardi, quando Seivlay raggiungerà Nuh per colazione, capirà il vero motivo del cambiamento del ragazzo e si sentirà umiliata.

Sevilay delusa e amareggiata rinuncerà all'anello

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh sarà molto distante da Sevilay dopo la notte d'amore con lei. La ragazza non riuscirà a darsi una spiegazione per questo comportamento e chiederà a Nuh con insistenza cosa ha cambiato il suo umore.

Lui sarà molto scostante e le dirà che ripartiranno subito perché ha degli impegni. Sevialay lascerà quel posto a malincuore e tornerà a casa con Nuh ma non si arrenderà fino a quando non le dirà cosa è successo. Alla fine, il ragazzo esploderà: "Sei stata a letto con Cihan", dirà con disprezzo, "Non sono un bambino, non trattarmi come uno stupido". Sevilay guarderà Nuh con forte delusione mentre lui continuerà ad accusarla: "Lui ti ha toccata e non posso ignorarlo". La ragazza schiaffeggerà Nuh e andrà via in lacrime dopo essersi tolta l'anello.

Nuh non sapeva della notte tra Cihan e Sevilay

Nelle puntate in onda in Italia, Nuh e Melek si sono dichiarati amore e nulla sembrerà poterli separare.

La ragazza per il suo amato ha affrontato a testa alta Melek che è arrivata a picchiarla e minacciarla con la sua stessa vita pur di costringerla a sposare Cihan. Sevilay ha sposato Sansalan, ma lei ha continuato ad amare Nuh. Quest'ultimo ha capito che le nozze con Cihan sono state una costrizione ed è tornato a combattere per Sevilay. Il matrimonio tra la ragazza e Sansalan è stata una pura formalità con l'intento di divorziare al più presto. Quando Nuh e Melek hanno rivelato di essere complici di Tahsin, però, entrambi si sono sentiti ingannati e hanno alzato il gomito. Quella notte tra Cihan e Sevilay è successo qualcosa e lei non ne ha mai parlato con Nuh.