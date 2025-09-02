Cambio di palinsesto per La notte nel cuore nel mese di settembre. L'appuntamento con la soap turca subirà delle variazioni nella settimana dall'8 al 14 settembre, quando è previsto un raddoppio della messa in onda.

Gli episodi della serie andranno in onda anche martedì 9 settembre su Canale 5, in contemporanea con la replica della prima puntata della fiction Il Commissario Montalbano.

Cambio palinsesto serale per La notte nel cuore: la soap raddoppia ancora

Per l'inizio della stagione autunnale, Mediaset ha scelto di fare affidamento sulla messa in onda de La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5, complici gli ottimi ascolti che ha saputo registrare durante la stagione estiva.

Dopo il raddoppio del 2 e 7 settembre, la soap andrà in onda con un doppio appuntamento anche nella settimana successiva.

Martedì 9 settembre, alle 21:40 circa, è in programma un nuovo appuntamento speciale con la soap composto da tre episodi, in concorrenza con la prima riproposizione de Il Commissario Montalbano.

La fiction dei record con Luca Zingaretti tornerà in onda in versione restaurata nel prime time autunnale Rai in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri.

Confermati due appuntamenti serali per La notte nel cuore: in onda il 9 e il 14 settembre

A tale appuntamento si aggiungerà quello confermato della domenica sera: il 14 settembre andrà in onda una nuova puntata serale de La notte nel cuore.

La soap turca, in questa collocazione, si troverà a sfidare la fiction Balene, che andrà in onda su Rai 1 con protagonista Veronica Pivetti.

Dalla settimana successiva, però, la serie dovrebbe tornare alla sua regolare messa in onda con appuntamenti singoli nel prime time di Canale 5.

Melek resta in carcere e confessa a Nuh di essere incinta

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda durante il mese di settembre rivelano che Cihan confermerà che è stata Melek a sparargli: la posizione della ragazza si aggraverà e per lei si apriranno nuovamente le porte del carcere.

Sumru deciderà di andare in prigione per far visita a Melek e, poco dopo, arriverà anche Nuh: la ragazza rivelerà al fratello di essere incinta del suo primo figlio.

In un primo momento, Nuh resterà sconvolto e sarà furioso con la sorella, la quale sosterrà di voler tenere questo bambino a ogni costo. Successivamente, Nuh si renderà conto di dover accettare la decisione di Melek e le dirà che resterà sempre al suo fianco.