Cambio di programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di Canale 5. L’appuntamento con la soap turca è confermato per tutta la stagione autunnale e, nel mese di settembre, sono previsti appuntamenti speciali in onda anche di martedì sera.

Dopo la puntata del 2 settembre, la serie sarà trasmessa nuovamente martedì 9 settembre alle 21:40 su Canale 5.

Cambio di programmazione per La notte nel cuore: la serie raddoppia anche il 9 settembre

Per gli appassionati de La notte nel cuore è in arrivo una programmazione speciale nel palinsesto del prime time di Canale 5, dato che i nuovi episodi non andranno più in onda soltanto la domenica sera, come è accaduto fino a ora.

La messa in onda della soap, per il momento, risulta in palinsesto anche martedì 2 settembre e a tale appuntamento si aggiungerà anche quello del 9 settembre.

Mediaset continua a fare affidamento su questo prodotto che ha saputo conquistare una fetta crescente di spettatori nel corso delle varie settimane di programmazione, toccando anche la soglia dei 2,2 milioni di spettatori con picchi del 19%.

Tradimento e La notte nel cuore popolano la prima serata Mediaset autunnale

Dalla settimana successiva, con il ritorno di altre trasmissioni che popoleranno il palinsesto del prime time di Canale 5, la messa in onda de La notte nel cuore sarebbe confermata soltanto di domenica sera, con un singolo appuntamento settimanale che si troverà a sfidare il debutto della fiction Balene, trasmessa in prima visione su Rai 1 e che vede come protagonista Veronica Pivetti.

Oltre a questa serie, per il prime time autunnale Mediaset continuerà a fare affidamento anche su Tradimento, la serie che ha appassionato una media di oltre 2,5 milioni di spettatori, toccando punte del 18% di share.

La messa in onda degli episodi conclusivi della seconda stagione è in programma dal 29 agosto.

Il successo delle serie turche nel palinsesto di Canale 5: da La forza di una donna a Io sono Farah

Il successo delle serie turche è constatato non solo in prime time, ma anche nel daytime di Canale 5, attualmente popolato da un bel po' di titoli che stanno riscuotendo ottimi ascolti.

È questo il caso de La forza di una donna, la serie rivelazione di questa estate che in daytime ha registrato una media di oltre 1,7 milioni di spettatori con la doppia puntata quotidiana, superando la soglia del 22-23% di share e punte del 25%.

Ottimi ascolti anche per Io sono Farah, attualmente in pausa, che aveva totalizzato punte del 26% di share in piena estate.