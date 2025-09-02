Il gran finale di Forbidden Fruit, previsto solamente nel corso del 2026 su Canale 5, si preannuncia denso di colpi di scena per Yildiz ed Ender.
Le due donne, dopo essere diventate migliori amiche, si ritroveranno a scontrarsi perché entrambe invaghite di un ricco e affascinante investitore.
Alla fine, però, si renderanno conto di non poter gettare all'aria il loro rapporto di amicizia, motivo per il quale torneranno sui loro passi. Intanto per Zeynep comincerà un nuovo capitolo della sua vita: la donna lascerà definitivamente la Turchia per trasferirsi in America.
Yildiz ed Ender si scontrano: come finisce Forbidden Fruit su Canale 5
Il finale di sempre della soap opera turca che sta appassionando il pubblico vedrà Yildiz ed Ender al centro dell'attenzione.
Le due donne, dopo essersi fatte la guerra per diverso tempo per colpa di Halit, stringeranno un rapporto di amicizia speciale e puro che le porterà a essere inseparabili sia dal punto di vista professionale che umano.
Eppure, negli episodi conclusivi di Forbidden Fruit, Yildiz ed Ender si ritroveranno a scontrarsi per un ricco e affascinante investitore che non passerà affatto inosservato.
Le due amiche arriveranno ai ferri corti perché entrambe intenzionate ad attirare l'attenzione dell'investitore, salvo poi rendersi conto che non vale la pena mettere a repentaglio il loro rapporto di amicizia per un uomo.
Zeynep cambia vita e lascia la Turchia nel finale di Forbidden Fruit
Le anticipazioni sul finale della soap turca, inoltre, rivelano che, per Yildiz, arriverà anche un tragico lutto da affrontare: la morte di suo marito Dogan, il quale verrà colto da un infarto improvviso e fulminante che non gli lascerà via di scampo.
Situazione diversa per Zeynep che, nel corso degli episodi conclusivi di Forbidden Fruit, riuscirà a ritrovare il sorriso e la voglia di vivere grazie ad Ata, la nuova fiamma che diventerà ben presto suo marito.
La donna si renderà conto che, per tornare a essere felice, deve allontanarsi dalla Turchia: per tale motivo deciderà di andare via definitivamente e trasferirsi negli Stati Uniti d'America, pronta a ripartire da zero, lontana da tutto e tutti.
La soap turca arriva anche nel weekend
In attesa del gran finale di sempre, l'appuntamento con la soap opera subirà delle modifiche di programmazione il prossimo 13 e 14 settembre.
Eccezionalmente per questa settimana, infatti, andrà in onda anche nel fine settimana di Canale 5 con degli episodi speciali di oltre un'ora, previsti dalle 14:30 alle 15:45 circa, subito dopo la messa in onda di Beautiful.
Dalla settimana successiva, invece, la serie tornerà in onda solo nel daytime feriale della rete ammiraglia.