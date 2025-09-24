Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto di giovedì 25 settembre, quando sarà trasmessa una nuova puntata in prima visione assoluta.

Mediaset ha scelto di modificare il proprio palinsesto all'ultimo momento, mandando in onda tre nuovi episodi della serie turca che sfideranno il debutto della fiction La ricetta della felicità trasmessa su Rai 1.

La messa in onda di questa puntata speciale della soap, però, subirà uno slittamento in prime time e andrà in onda dalle 21:50 circa, subito dopo La ruota della fortuna.

Mediaset cambia la programmazione de La notte nel cuore: la soap raddoppia il 25 settembre

La programmazione autunnale della rete ammiraglia Mediaset subisce le prime variazioni e, per la serata di giovedì 25 settembre, non ci sarà spazio per l'atteso concerto evento di Sal Da Vinci da Piazza Del Plebiscito a Napoli, in compagnia di svariati artisti della musica italiana.

Al suo posto si è scelto di programmare una nuova puntata de La notte nel cuore, la serie turca che da questa estate ha registrato ascolti in costante crescita nella fascia serale, arrivando a sfiorare anche il 20% di share e picchi di oltre due milioni e mezzo di appassionati.

Da qui la decisione di puntare su un prodotto che può contare su un pubblico fidelizzato per contrastare al meglio la nuova fiction di Rai 1, dal titolo La ricetta della felicità che vedrà protagonista l'attrice Cristiana Capotondi.

Slitta l'inizio de La notte nel cuore nel palinsesto di giovedì 25/09

Un altro cambiamento, però, riguarderà l'orario di messa in onda di questa nuova puntata de La notte nel cuore nel prime time di giovedì 25 settembre.

L'appuntamento con la soap, infatti, slitterà intorno alle 21:50 circa subito dopo la consueta puntata de La ruota della fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti che tutte le sere si protrae fino alle 21:45 circa.

La messa in onda della serie turca proseguirà regolarmente fino alla mezzanotte, dopodiché la linea passerà all'edizione notturna del Tg5 e poi alla replica di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi.

Un ulteriore appuntamento con la soap sarà garantito anche nel prime time di domenica 28 settembre, contro la fiction Balene con Veronica Pivetti.

Sevilay e Melek rischieranno la vita nei prossimi episodi

Le anticipazioni della puntata di giovedì sera rivelano che Sevilay e Melek si ritroveranno intrappolate nella loro automobile in bilico sul ciglio di un crepaccio.

Le due donne vivranno momenti di grande paura, dato che un minimo movimento le farebbe cadere giù nel dirupo sottostante. Per fortuna, però, si riuscirà ad evitare la tragedia e verranno messe in salvo.