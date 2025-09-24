La sparizione di Tom metterà nei guai Christoph che verrà sospettato di avergli fatto del male. È quello che emerge dalle anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate in onda su Rete 4 dal 29 settembre al 3 ottobre, dove intanto Ana sarà sempre più confusa dopo che Natalie le ha fatto credere che sia Vincent a essere interessato ai suoi soldi e non Philipp.

Christoph nei guai: sospettato di aver ucciso Tom

Ana crederà alla versione dei fatti sarà da Natalie la quale le avrà fatto credere che Vincent si era fidanzato con lei solo perché sapeva che sarebbe entrata in possesso dell'eredità di Wilma.

In realtà, Natalie sta mentendo e proteggendo Philipp.

Ana a questo punto non vorrà più avere nulla a che fare con il veterinario, ma con il passare dei giorni comincerà a sospettare che Natalie non le abbia raccontato la verità. Christoph, invece, sospetterà che Tom sia ancora vivo e che abbia inscenato la sua morte solo per incastrarlo. In effetti Tom si starà nascondendo nella baita e riuscirà a procurarsi una impronta digitale del rivale in amore. Christoph rimarrà il principale indiziato per la sparizione dell'ex chauffeur.

Christoph vuole dimostrare che Tom lo vuole incastrare

Christoph avrà tutte le intenzioni di dimostrare che Tom lo sta incastrando e vorrà mettere delle telecamere di sorveglianza nell'appartamento di Alexandra, la quale però, lo accuserà di esagerare con le sue teorie.

Vincent chiederà ad Ana perché l’avrebbe lasciata se mirava solo all’eredità e la ragazza comincerà ad avere dei dubbi. Dopo una serata piacevole in compagnia di Tonia, Helene deciderà di mettere definitivamente fine alla farsa mentre Günther proverà a convincerla a continuare a reggergli il gioco. Tonia capirà che qualcosa non va e sarà sempre più confusa. Theo, su consiglio di Lale, proverà a entrare nell’ascensore, ma verrà colto da una nuova crisi di panico.

Ana inizierà a considerare l’idea di abbandonare gli studi per dedicarsi ai cavalli, la sua vera passione, ma Nicole non sarà affatto d'accordo.

Il punto su Tom e Christoph in Tempesta d'amore

Tom Dammann (Milan Marcus) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non sono mai andati d'accordo e tra loro le cose sono peggiorate quando il giovane chauffeur ha fatto breccia nel cuore di Alexandra.

Quella che sembrava una bella storia d'amore si è ben presto trasformata in un rapporto tossico a causa della folle gelosia di Tom. Un rapporto soffocante per Alexandra che, nel frattempo, si è resa conto di provare ancora dei sentimenti per l'ex Christoph. Quindi Tom ha pensato bene di eliminare il suo rivale in amore, cercando di farlo incolpare per un delitto mai avvenuto.