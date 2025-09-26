Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit farà il suo ingresso Mustafa (Haktan Pak), un pericoloso uomo legato al passato di Asuman (Melisa Doğu). Il nuovo personaggio si rivelerà essere il padre di Yildiz (Eda Ece) e i telespettatori scopriranno così che lei e Zeynep (Sevda Erginci) sono sorellastre.

Mustafa costringe Asuman a dirgli dove si trova loro figlia Yildiz

Dopo aver trascorso diversi anni dietro le sbarre, Mustafa tornerà in libertà e chiederà subito delle informazioni su Asuman, la madre di Yildiz e Zeynep. Ben presto, l’uomo apprenderà che Asuman è diventata ricca, ma non saprà che la vita della stessa è cambiata a seguito del matrimonio tra Yildiz e il ricco Halit.

Dopo aver avviato delle ricerche, Mustafa riuscirà a rintracciare Asuman, così la minaccerà e tenterà addirittura di strangolarla quando si rifiuterà di dirgli dove si trova la loro figlia Yildiz.

Inoltre, l'uomo farà capire di non essere il padre di Zeynep, quando dirà ad Asuman di essere disposto a uccidere la figlia che lei ha avuto da un altro. Parecchio spaventata, Asuman sarà costretta a rivelare a Mustafa che Yildiz si trova a Istanbul, ma, sempre dalle anticipazioni, si evince che farà di tutto per tenerlo lontano dalle sue figlie.

Halit spedisce il figlio Erim a Londra

Erim finirà nei guai, dopo aver cominciato a frequentare dei nuovi amici. Investirà una donna, che per fortuna riporterà soltanto una ferita a un braccio.

A quel punto, suo padre Halit gli impedirà di uscire di casa per punirlo. Dopo essere stato corteggiato da Ilayda, Erim riuscirà a incontrarla con la complicità del suo autista Sitki. Oltre a convincere Erim a vendere il suo cellulare per darle dei soldi per la madre malata, Ilayda si impossesserà dell’anello di una signora mentre si troveranno insieme in un ristorante. Sia Ilayda ed Erim finiranno in carcere con l’accusa di truffa.

In preda alla furia, Halit minaccerà di licenziare Sitki e comunicherà al figlio che presto lo allontanerà dalla sua fidanzata Ilayda. Nonostante l’opposizione dell’ex moglie Ender, Halit spedirà Erim a Londra per studiare.

Yildiz e Zeynep hanno conquistato due uomini ricchi

La diversità tra Yildiz e Zeynep, pur essendo sorelle, si è notata subito. Mentre la prima è stata disposta a tutto per migliorare la sua condizione sociale ed economica, la seconda non ha sognato una vita di lusso e comfort. Tuttavia, entrambe hanno conquistato due uomini ricchi. Yildiz è riuscita a sposare il potente imprenditore Halit Argun, sua sorella Zeynep invece ha fatto breccia nel cuore di Alihan Tasdemir, un uomo d’affari molto ricco.