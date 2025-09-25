Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, dopo l’emorragia di Samet, sarà Cihan a ottenere la procura per l’azienda e per Harika. A quel punto Esat, deciso ad affondarlo, tenterà un’alleanza con Nuh, ma finirà stretto all’ultimatum: vendere le azioni o sposare Esma.

Cihan ottiene la procura dopo l’emorragia di Samet

La famiglia Sansalan continuerà a essere sommersa dai problemi. Samet avrà un'emorragia cerebrale che causerà la perdita delle capacità cognitive, così Cihan riunirà tutta la famiglia per annunciare che il padre ha bisogno di una procura per tutelare i suoi interessi aziendali e anche quelli di Harika, visto che la ragazza è minorenne.

"Sarò io ad averla, a meno che qualcuno non si opponga", dirà Cihan. Nessuno dirà nulla, a eccezione di Bunyamin, che da quando ha scoperto di essere figlio di Samet si sente parte integrante di qualsiasi cosa porta il nome Sansalan, anche se non ha le basi per essere un uomo d'affari. Un momento comico che verrà interrotto dalla serietà di Cihan, che prenderà in mano le redini della società.

Esat cerca un’alleanza con Nuh per affondare Cihan

Cosa che farà storcere il naso a Esat, così penserà bene di stabilire un'alleanza con Nuh per affondare Cihan. Lo incontrerà di nascosto, dicendogli che, visto che sono fratelli, devono iniziare a collaborare e a essere complici. Nuh sarà commosso, al punto che abbraccerà il fratello e insieme si scatteranno pure un selfie.

Esat gli dirà che, durante il consiglio di amministrazione, farà una proposta e lui dovrà appoggiarla. Nuh gli darà la sua parola, fino a quando, durante il consiglio di amministrazione, non solo non appoggerà la sua proposta, ma dirà a Cihan che Esat vuole affossarlo.

Il tradimento di Nuh e la rabbia di Cihan

Esat negherà tutto, anche l'incontro che Nuh dirà di aver avuto con lui, ma quest'ultimo è stato più furbo: non solo farà vedere a Cihan il selfie che si sono fatti, ma gli farà sentire una registrazione di ciò che ha detto Esat. Ebbene sì: il ragazzo ha registrato tutto il loro incontro.

Cihan sarà furibondo e andrà subito nel suo ufficio. Esat lo seguirà a ruota, cercando di spiegarsi, ma Cihan non vorrà sentire ragioni: "Ti do due opzioni: la prima, mi vendi le tue quote e te ne vai.

La seconda, non ti allontanerai mai da quello che ti dico.

L’ultimatum: vendere le quote o sposare Esma

Proseguirà, impassibile: "Per 'non allontanarti' intendo: farai esattamente quello che ti ordinerò, a casa, in azienda, mentre dormirai, mentre camminerai". Esat esiterà, ma Cihan pretenderà la scelta. "Uno o due? Scegli", ordinerà ed Esat gli dirà di scegliere la seconda proposta. "Hai scelto la due? Bene, aggiungerà Cihan, "Allora sistemerai i capelli, farai quello che devi fare, farai una doccia se serve. Preparati per stasera: hai il matrimonio con Esma. Se non vuoi, vendi le quote e vattene. Questa è l’ultima parola. Esat proverà a divincolarsi per non sposare Esma, ma all'orizzonte per lui non ci sarà nessun'altra soluzione.