Mesut darà una spinta a Esat che cadrà dalle scale e batterà la testa nelle prossime puntate de La notte nel cuore.

Le anticipazioni rivelano che Esat avrà una lesione cerebrale e dovrà essere operato d'urgenza. Tutti saranno in pena per lui, mentre il piccolo Mesut scapperà. Il bambino colpirà Esat perché sua sorella Esma ha tentato di togliersi la vita per lui.

La grande delusione di Esma e il gesto disperato

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Esma tenterà di togliersi la vita per amore di Esat. La ragazza, infatti, scoprirà che il suo amato l'ha presa in giro e non ha affatto intenzione di sposarla.

Esma finirà in ospedale e sarà un grande spavento per tutti, ma fortunatamente si riprenderà dopo una lavanda gastrica. La ragazza sarà ancora molto debole e Cihan le starà accanto, promettendole che suo fratello pagherà per tutto il male che ha fatto. Nel frattempo, Esat si troverà in un locale con un'altra ragazza, a bere il suo drink e a divertirsi, ignaro di quello che è accaduto alla villa. Il fratello di Cihan chiederà alla ragazza di seguirlo in albergo e i due si alzeranno quando arriverà Mesut, il fratellino di Esma, pronto ad affrontare Esat. Il bambino non si rivolgerà più a Esat con rispetto, ma lo aggredirà dicendogli che sua sorella sta male per colpa sua. Il figlio di Samet non darà alcun peso a quello che dice Mesut e gli offrirà un panino, pensando di risolvere tutto in questo modo.

Esat prenderà Mesut in braccio e lo farà sedere al tavolo che prima occupava lui, poi andrà via con la ragazza.

Grande apprensione per la salute di Esat

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat volterà le spalle a Mesut che si alzerà dalla sedia e gli darà una spinta. Il ragazzo precipiterà dalle scale e batterà la testa: le sue condizioni appariranno molto gravi sin da subito. Il bambino scapperà via, spaventato, mentre Esat arriverà in ospedale con una lesine cerebrale.La famiglia Sansalan si troverà lì per Esma, quindi si accorgeranno subito di quello che è successo. La dottoressa spiegherà che bisognerà operare urgentemente, mentre Nihayet sarà disperata per suo nipote. La prima cosa a cui penserà la nonna sarà trovare chi ha ridotto suo nipote in fin di vita.

Nihayet resterà senza parole quando Bunyamin le dirà che è stato il piccolo Mesut. "Ma è un bambino piccolo, come poteva?" chiederà la donna. Lui, però, le spiegherà che Esat era ubriaco e si reggeva in piedi a fatica: è bastata una piccola spinta per farlo cadere.

Mesut è molto legato a Esma: al mondo, ha solo sua sorella

Nelle puntate in onda in Italia, tra Esma e Esat sta nascendo una storia d'amore. I due ragazzi sono ancora ai primi sguardi, ma questo basta a Esma per sognare. Esat è sempre molto attento alla cameriera e oltre a guardarla le fa molti complimenti e sta cercando un modo per avvicinarsi a lei. Il piccolo Mesut tiene moltissimo a sua sorella, anche perché non ha altri al mondo.

Pur essendo ancora un bambino, tiene d'occhio Esma e cerca di proteggerla come può. Mesut ha stretto una forte amicizia con Nuh sin dal suo arrivo alla villa. Il bambino ha incoraggiato il figlio di Sumru a farsi avanti con Sevilay e quando ha potuto lo ha protetto dagli Sansalan. Esat non è affatto simpatico a Mesut che ha preferito schierarsi con Nuh, uno dei suoi nemici.