Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan lancerà un duro ultimatum a Melek. Dopo aver denunciato le aggressioni di Nuh e le sofferenze di Sevilay, le dirà che, se continuerà a difendere il fratello, il loro bambino rischierà di crescere senza padre.

Cihan perde la pazienza con Melek e accusa Nuh di aggressioni

Nelle prossime puntate, la tensione raggiungerà il culmine. Cihan rivelerà a Melek di aver fatto di tutto per mantenere la calma, ma confesserà che la sua pazienza è ormai finita. Non potrà più ignorare i comportamenti di Nuh, sempre più aggressivi e incontrollabili.

"Ho fatto tutto quello che potevo, ma ormai non ho più pazienza. Non posso più chiudere gli occhi davanti alle assurdità e alle aggressioni di Nuh, capisci? Perché davvero ho dato tutto me stesso. Ma non pensare a me, pensa a quello che ha fatto a Sevilay. L'ha distrutta. Molte cose le conosci già, ad altre hai assistito anche tu", dirà Cihan.

Sevilay vittima della rabbia di Nuh

Poi accuserà Melek di non voler vedere la verità: "Non capisci… tuo fratello è malato, davvero malato. Ha bisogno di cure serie, questo è indispensabile. Ha un problema di rabbia, ma sembra anche qualcosa di più. Quello che ha fatto a Sevilay è gravissimo. Sai qual è stata la colpa della ragazza? Essere seduta al mio tavolo.

Non ha chiesto, non si è informato, è venuto direttamente ad aggredirmi. Le ha lanciato addosso un bicchiere d’acqua. Oggi le lancia un bicchiere, domani le spezzerà un braccio", dirà Cihan sempre più arrabbiato.

Melek difende suo fratello e rifiuta di credere alla verità

Melek reagirà difendendo il fratello: "Impossibile. Nuh non potrebbe mai fare una cosa simile. Non alzerebbe mai la mano contro una donna. Non lo farebbe mai".

Ma lui insisterà con decisione: "Accettalo o no, tu non vuoi vederlo solo perché è tuo fratello, ma devi capirlo: tuo fratello è malato. Ha davvero un problema di rabbia e deve curarsi, è indispensabile".

La discussione prenderà una piega ancora più dura: "Ascolta, Melek, io non ho più pazienza.

Non muoverò un dito per fare la pace, te lo dico chiaramente. È finita. Per questo devi scegliere – dirà Cihan sempre più arrabbiato – Ma non lo vedi? Diventeremo genitori. Il nostro bambino nascerà. Stiamo cercando di sposarci, ma non ci riusciamo. Perché? Perché Nuh non vuole, e per colpa sua non possiamo farlo. Io non lo capirò mai. Vuoi davvero che nostro figlio cresca senza padre? Lo puoi immaginare?".

L’ultimatum di Cihan a Melek, il figlio rischia di crescere senza padre

Melek non ci starà: "Un momento. Mio figlio un padre ce l’ha già. Perché mai dovrei farlo crescere senza?".

Infine arriverà l’ultimatum che cambierà ogni cosa: "Melek, se non starai al mio fianco con me, nostro figlio non avrà un padre. È finita, davvero finita. Devi scegliere".