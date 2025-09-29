Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sevilay metterà fine alla relazione con Nuh, dopo una violenta scenata di gelosia. La ragazza lo respingerà con fermezza, facendo saltare anche il loro matrimonio.

L’ira di Nuh esplode quando vede Sevilay con Cihan

Nelle prossime puntate, il fidanzamento tra Nuh e Sevilay arriverà a un punto di non ritorno. Il fatto scatenante sarà la violenza che Nuh mostrerà nei confronti della ragazza quando la vedrà insieme a Cihan in un bar. Tra i due non ci sarà un incontro scabroso, Cihan vorrà solamente informarla del fatto che ha scoperto che il suo padre biologico è morto.

Sevilay temeva che Nuh avrebbe potuto reagire male a un suo incontro con Cihan, per questo gli aveva inviato un messaggio vocale, ma lui non l'ha ascoltato e alla vista dei due insieme è esploso, al punto che ha tirato un bicchiere addosso a Sevilay. Stanco di questo atteggiamento, Cihan ha portato Sevilay a casa dei Sansalan, ma Nuh, una sera, deciderà di presentarsi lì per vederla.

Sevilay si rifugia a casa degli Sansalan, ma Nuh la raggiunge

La tensione esploderà quando Nuh farà irruzione a casa dei Sansalan. Busserà con insistenza e pretenderà di vederla, lasciando sorpreso il personale di servizio e non solo.

Nuh dirà: "Potete chiamare Sevilay?". Tuttavia, Canan, non glielo consentirà facilmente: "Lei sa che sei qui?

Vuole vederti?". Nuh non avrà nemmeno tempo di rispondere, perché arriverà Bunyamin: "Che cosa cerchi fratello? Sei venuto a vedere Sevilay? Allora vattene subito".

Il confronto diventerà sempre più acceso. Nuh, esasperato, alzerà la voce: "Non provocatemi oltre. Io sono qui solo per Sevilay!". Tuttavia, verrà respinto con decisione: "Vattene via, esci da questa casa".

La rottura definitiva tra Nuh e Sevilay

A quel punto, Nuh, con prepotenza, salirà al piano di sopra e andrà dritto nella stanza di Sevilay. A proteggere quest'ultima ci sarà Nihayet. Nuh, disperato, le confesserà: "Sevilay, sabato abbiamo il nostro matrimonio. Ti prego, non farlo". Ma lei lo respingerà senza esitazioni: "Quale matrimonio?

Guardami bene. Non ci sarà nessun matrimonio. È finita, non ti voglio più".

Nuh implorerà ancora: "Sevilay, ti prego, parliamone un’ultima volta. Io non ti farò nulla, te lo giuro". Ma lei, ormai decisa, lo fermerà con parole molto dure: "Quante volte devo ripetertelo? Basta, è finita".

La paura di Turkan e la chiamata alla polizia

Nel frattempo, Turkan chiederà aiuto, temendo che Nuh possa essere armato. Chiamerà la polizia: "Commissario, mandate qualcuno, vi prego. Quest’uomo ha fatto irruzione in casa e potrebbe avere una pistola".

Sarà chiaro che la loro relazione non avrà più futuro. Nuh non accetterà la rottura, ma Sevilay ribadirà con forza di non volerlo più al suo fianco.