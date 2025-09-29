La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele, e la prova arriva da una dedica che la finalista dell'ultimo Grande Fratello ha fatto al fidanzato sui social. Mentre si trovavano in Toscana per un weekend con gli amici Luca Calvani e Amanda Lecciso, la modella ha sorpreso il compagno rivolgendogli dolci parole e un ringraziamento per l'affetto che le dà tutti i giorni.

Il messaggio che fa sognare i fan della coppia

Una settimana fa Helena ha concluso le registrazioni di The fifty (nuovo reality in onda in primavera su Prime Video) ed è tornata a casa e da Javier.

Terminati gli impegni di lavoro, gli ex concorrenti del GF hanno deciso di passare il weekend con Luca e Amanda, e hanno scelto la Toscana per questa attesissima reunion.

Tra una cena, un siparietto divertente e qualche confidenza, la modella ha trovato il tempo per fare una tenerissima dedica all'uomo con il quale fa coppia dallo scorso febbraio.

"Ogni giorno mi sorprendi con la tua dolcezza e la tua presenza", ha scritto Prestes accanto ad una foto che mostra la sua mano intrecciata a quella di Martinez in auto.

Entusiasmo tra i sostenitori degli Helevier

Le dolci parole che Helena ha rivolto a Javier sui social, hanno emozionato i loro tantissimi fan, le stesse persone che li seguono e li supportano sin da quando hanno messo piede nella casa del GF.

"Helena mi fai piangere", "E chi si riprende più?", "Le loro mani sono sempre intrecciate, che bello", "Auguro a entrambi di proteggere sempre il loro amore", "Sono sempre più innamorati", "Due anime meravigliose che si sono incontrate", "La presenza è esserci, restare", "Ci vuole morte?", si legge su X da quando la modella ha postato lo scatto che ha commosso sia il fidanzato che i loro supporters.

La lontananza per lavoro

Il legame tra Helena e Javier sembra essersi rafforzato nel periodo in cui sono stati lontani per motivi di lavoro.

La seconda classificata dell'ultima edizione del GF, infatti, è stata circa una settimana fuori per partecipare alle riprese di The fifty ed è tornata a casa lunedì scorso.

A confermare la presenza di Prestes a Terni, sono state le fan che l'hanno avvistata alla partita amichevole che Martinez ha giocato qualche giorno fa con la sua nuova squadra: la 35enne era tra il pubblico, ha fatto il tifo per il compagno e poi l'ha baciato affettuosamente alla fine del match.

Il 29 settembre inizierà una nuova stagione del Grande Fratello, ma molti fan rimarranno sempre affezionati agli Helevier e alle emozioni che hanno regalato sia quando erano all'interno della casa sia ora che si stanno vivendo nella quotidianità come una coppia qualsiasi.