Hikmet incontrerà Nihal, la moglie di Gurcan per spingerla a denunciare sua cognata nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Sumru ha eliminato tuo marito", dirà esponendo le sue motivazioni.

Le anticipazioni rivelano che dopo il decesso di Gurcan, Sumru prenderà il controllo del negozio: per Himet questo potrebbe essere il movente perfetto per il delitto. Nihal rifletterà sulle parole di Hikmet che continuerà a consigliarle di agire legalmente: "Denuncia Sumru e Tahsin per il decesso di tuo marito", dirà.

Samet e Tahsin verso la pace

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che Gurcan tenterà di abusare di Sumru e questo avrà gravi conseguenze.

Dopo un duro scontro, infatti, l'uomo avrà la peggio e perderà la vita. Ad aiutare Sumru in questa situazione sarà Tahsin che arriverà immediatamente da lei e farà sparire il corpo di Gurcan. Tahsin non sarà solo: con lui ci sarà Nuh che nasconderà tutte le prove che potrebbero mettere nei guai Sumru. Quest'ultima ascolterà i consigli di Tahsin e, dopo essersi trasferita nella villa con lui e i figli, continuerà a fare la vita di tutti i giorni, fingendo di non sapere che fine abbia fatto Gurcan. Sumru sarà in seria difficoltà quando Nihal, la ex moglie dell'imprenditore si recherà al negozio in cerca di notizie di lui. Sumru si limiterà a rispondere che Gurcan non si è presentato al lavoro e nessuno sembrerà sospettare di lei.

Dopo diversi giorni di assenza di suo marito, Nihal dedurrà che l'uomo sia scappato con qualche donna e deciderà di vendere il suo negozio per punirlo. Ad acquistare l'attività si presenteranno Samet e Tahsin. I due inizieranno una gara al rialzo pur di accaparrarsi il negozio in cui lavora Sumru. Sansalan sarà interessato a prendere l'attività solo per rendere la vita impossibile a sua moglie, mentre Tahsin continuerà ad offrire una cifra maggiore per poter fare di Sumru la nuova proprietaria. Alla fine, Tahsin riuscirà a spuntarla e la moglie di Samet si prenderà una bella rivincita, visto che gestirà il negozio in cui lavorava. I giorni passeranno e tutti si dimenticheranno di Gurcan, anche perché nel frattempo la famiglia Sansalan sarà occupata con diversi problemi: Samet avrà un brutto incidente che richiederà un trapianto di reni.

L'amore tra Nuh e Sevilay e tra Cihan e Melek trionferà e sembrerà anche aspirare a qualcosa di molto più grande: la pace tra Samet e Tahsin.

La guerra non finirà per Hikmet

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan prometterà a Melek che metterà fine alla faida familiare. Tutto sembrerà finire per il meglio, tanto che le due famiglie si riuniranno attorno a un tavolo, ma Tahsin tarderà ad arrivare. Si scoprirà che l'uomo è stato vittima di un agguato ma fortunatamente non morirà. I sospetti di Cihan si concentreranno sulla zia Hikmet e per questo la seguirà in piena notte. Il ragazzo vedrà Hikmet andare in un locale poco raccomandabile e la accuserà di aver dato appuntamento al sicario per saldare il pagamento.

Cihan, però, sarà sorpreso quando arriverà la persona che Hikmet aspettava: Nihal si presenterà e lui andrà via. La moglie di Gurcan chiederà a Hikmet il motivo di quell'incontro e la zia di Cihan le spiegherà tutto. Hikmet sarà molto chiara: "Tuo marito non è scappato, è stato eliminato". Nihal non riuscirà a capire dove vuole arrivare la donna, ma Hikmet continuerà a dirle i suoi sospetti facendola ragionare: "A chi hai venduto il negozio? Chi ha tratto beneficio dalla morte di Gurcan?". Nihal penserà a Tahsin, ma Hikmet la correggerà: "Sumru ha tolto la vita a tuo marito", dirà. "Ora è lei a gestire il negozio". La zia di Cihan inviterà Nihal ad agire: "Denuncia Sumru e Tahsin per il decesso di tuo marito".

Nihal ascolterà Hikmet, ma non crederà alle sue parole: "Quello che dici non ha logica", dirà alzandosi per andare via. La sorella di Samet insisterà: "Tuo marito aveva prestato la casa a Sumru, ascoltami e denuncia lei e Tahsin".

Gurcan ha fatto rivivere a Sumru l'incubo del passato

Nelle puntate in onda in Italia, Gurcan ha permesso a Sumru di trasferirsi in uno dei suoi appartamenti sfitti. La donna ha ringraziato il suo datore di lavoro per la sua gentilezza, senza sapere che il suo scopo è tutt'altro che nobile. Pochi giorni dopo il trasferimento di Sumru, infatti, Gurcan è andato a trovarla e le ha confessato di provare una forte attrazione per lei. La donna si è ritratta, ma questo non è bastato a scoraggiare Gurcan che ha perso il controllo.

L'uomo ha iniziato ad inseguire Sumru per tutto l'appartamento, deciso ad abusare di lei. Per Sumru si è ripetuto un incubo che l'ha riportata nel passato. La donna, infatti, da giovane è stata abusata e Nuh e Melek sono nati proprio da questa violenza. A differenza di allora, però, questa volta Sumru ha reagito ed è riuscita a difendersi.