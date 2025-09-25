Le anticipazioni delle puntate de La Promessa, in onda nel mese di ottobre su Rete 4, rivelano che Manuel sarà sconvolto da un’amara scoperta: Jana, colpita da un proiettile, verrà dichiarata morta.
Intanto, le indagini per chiarire la verità su quanto accaduto metteranno nei guai Cruz: per la marchesa si apriranno le porte del carcere, dove sarà chiamata a scontare la sua pena.
Manuel scopre che Jana è deceduta: anticipazioni La Promessa di ottobre
Subito dopo il matrimonio e la scoperta della gravidanza, Jana e Manuel crederanno di potersi vivere il loro sogno d'amore insieme, incuranti del fatto che ben presto una nuova sciagura si abbatterà su di loro.
Jana verrà colpita da un colpo di arma da fuoco che qualcuno farà partire nel palazzo, facendole perdere immediatamente i sensi.
Le condizioni di salute della donna saranno disperate fin dal primo momento: a trovare il corpo esanime di Jana sarà Manuel, che, disperato, chiamerà subito i soccorsi.
Grazie a tale tempestività, Jana si ritroverà sospesa tra la vita e la morte nel letto della sua abitazione per diversi giorni, prima di morire.
Cruz, disperata, finisce in carcere dopo la morte di Jana
Le anticipazioni su quanto accadrà nelle puntate di ottobre de La Promessa rivelano che Manuel resterà sconcertato dalla morte della sua amata, ben consapevole di aver perso parte del suo cuore.
Una scoperta che, tuttavia, accenderà la sete di vendetta di Manuel, intenzionato a scoprire la verità su chi abbia fatto del male alla sua amata e per quale motivo.
Le indagini partiranno subito e porteranno a un nome: la marchesa Cruz, la quale sarà nei guai per la morte dell'ex domestica del palazzo.
Per Cruz si apriranno le porte del carcere, sebbene la donna continui a professare la sua totale innocenza e l'estraneità ai fatti.
Rete 4 brinda con gli ottimi ascolti de La Promessa in prima tv e replica
In attesa di questi episodi, l'appuntamento con La Promessa continua a crescere nel preserale di Rete 4, registrando ascolti in costante aumento.
Le ultime settimane di programmazione, complici anche gli episodi incentrati sulla messa in onda del matrimonio di Jana e Manuel, hanno raggiunto una media di circa 900.000 spettatori fissi a puntata pari al 5-6% di share.
Ottimi risultati anche per le repliche mattutine della soap, riviste da una media di 200.000 spettatori circa al giorno con uno share che oscilla tra il 4 e il 5% fisso.