Giovedì 25 settembre si è svolta la registrazione della prima puntata di Amici 2025/26, in onda domenica 28 settembre alle 14 su Canale 5. Le anticipazioni sulle riprese della trasmissione, riportate da SuperGuida Tv, rivelano che Alessio Di Ponzio, ballerino della scorsa edizione costretto al ritiro per un infortunio, è nuovamente allievo della scuola. Intanto, si è formata la classe con 18 alunni. In studio è tornato anche Daniele Doria, l'ultimo vincitore, mentre tra gli ospiti figuravano Irama e Simona Ventura.

Alessio ha un banco nella scuola

Alessio Di Ponzio, ballerino che aveva lasciato la scuola di Amici nell’edizione 2024/25, è tornato nel programma di Maria De Filippi. Dopo l’infortunio al piede durante una lezione di danza, la conduttrice gli aveva garantito un banco per la nuova stagione. Le anticipazioni delle riprese confermano che, oltre ad Alessio, sono stati assegnati altri 17 banchi. La classe è composta da 18 alunni, tra cantanti e ballerini.

Daniele Doria è tornato ad Amici per consegnare la coppa

Le indiscrezioni sulle riprese del 25 settembre, inoltre, rivelano il ritorno di Daniele Doria nello studio di Amici, vincitore dell’ultima edizione del talent show di Canale 5. L’ex allievo di danza della squadra di Alessandra Celentano ha restituito la coppa vinta nella finale del serale e ha tenuto un discorso motivazionale rivolto ai 18 nuovi allievi.

Intanto, sono stati svelati anche gli ospiti della puntata in onda domenica 28 settembre: Irama e Simona Ventura.

Come è finita l'edizione 2024/25 di Amici: Daniele Doria ha vinto

L’edizione 2024/25 di Amici si è conclusa domenica 18 maggio con una finale emozionante trasmessa in diretta su Canale 5. A trionfare è stato il ballerino Daniele Doria, allievo di Alessandra Celentano, che ha conquistato il titolo di vincitore assoluto, vincitore della categoria ballo e un montepremi pari a 150.000 euro in gettoni d’oro. Nella categoria canto, invece, ha vinto TrigNO, allievo di Anna Pettinelli. Durante la serata finale, inoltre, sono stati assegnati diversi premi speciali: Antonia Nocca ha ricevuto il Premio della Critica e il Premio Unicità, mentre TrigNO ha ottenuto il Premio delle Radio.

La giuria della finale era composta da Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus, che hanno accompagnato Maria De Filippi nel corso della serata e in tutti gli appuntamenti del serale. I professori protagonisti dell’edizione sono stati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.