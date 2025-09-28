Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Romulo dirà allo staff che sono liberi di trovarsi una nuova occupazione perché Alonso e Cruz non sono più in grado di pagare gli stipendi. Marcelo presenterà le sue dimissioni al maggiordomo, intenzionato a lavorare in una fabbrica lontana dal marchesato dei Lujan.

Marcelo consegna le dimissioni a Romulo

Alonso dirà a Romulo che deve procedere ad alcuni licenziamenti a causa della crisi economica che ha colpito la tenuta. Il maggiordomo non riuscirà a fornire al padrone una lista di persone da licenziare, giungendo a un'insolita conclusione: dirà ai lavoratori che i marchesi non sono più in grado di pagare gli stipendi e per questo sono liberi di trovarsi una nuova occupazione.

Quasi tutti i dipendenti decideranno di rimanere a La Promessa, a eccezione di Marcelo, che consegnerà le proprie dimissioni a Romulo, dicendogli di aver bisogno di una nuova occupazione per inviare denaro ai suoi genitori anziani.

Teresa accetta che Marcelo vada a lavorare in una fabbrica

Romulo prometterà di scrivere delle belle referenze per Marcelo, che comunicherà la sua scelta a Teresa. Quest'ultima accetterà che suo fratello vada a lavorare in una fabbrica molto lontana dal marchesato dei Lujan: sarà sicura che Marcelo abbia bisogno di vivere senza avere la paura di essere rintracciato dal conte di Carril e dal complice, che lo hanno incastrato in un losco affare.

Catalina ha rinunciato a lasciare La Promessa

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine settembre su Rete 4, Catalina (Carmen Asecas) è apparsa decisa a lasciare la tenuta, dopo aver capito di essere diventata un peso per la sua famiglia. I piani della marchesina sono stati interrotti da un grave problema di salute che le ha fatto temere di perdere il bambino. Catalina ha avuto una grave emorragia e il medico ha informato la famiglia che la giovane deve stare a riposo poiché aspetta due gemelli.

Santos, invece, è apparso sconvolto dopo aver scoperto che sua madre è ancora viva. Ha cominciato ad avere dei dubbi sulla versione raccontata da Pia e Ricardo. Petra ha spinto il giovane a indagare sulla faccenda per capire il motivo della scomparsa della madre.

Jana e Manuel sono diventati marito e moglie. La coppia è partita per la luna di miele, ma è andata incontro a una brutta sorpresa quando è rimasta ferma in mezzo alla strada a causa di un problema all'auto.