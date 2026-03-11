Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente in televisione rivelano che Lisandro deciderà di fare un regalo ad Adriano, reo di avergli salvato la vita dalla follia di Eugenia. Il duca nominerà l'uomo e Catalina conti di Garcia y Lujan.

Adriano salva la vita di Lisandro da Eugenia

Lisandro non esiterà a usare il pugno duro con gli ospiti della tenuta dopo aver finto di essere stato mandato dal Monarca di Spagna su ordine di Leocadia. Il duca inoltre diventerà il padrino dei gemelli di Catalina e Adriano, i quali acconsentiranno alla scelta, consapevoli che potrebbe aprire ai loro figli tante chance in futuro.

Lisandro apparirà felice del nuovo ruolo, anche per indispettire Adriano, che lo riterrà un semplice mezzadro che farà fatica ad ambientarsi nella società spagnola. La situazione subirà uno scossone in occasione del battesimo di Andres e Rafaela. Prima di trovare la morte gettandosi da un'altissima roccaforte, Eugenia sparerà un colpo di pistola verso Lisandro, che verrà salvato da Adriano, il quale rimarrà ferito all'addome da uno sparo.

Lisandro nomina Catalina e Adriano conti di Garcia y Lujan

Le anticipazioni rivelano che Lisandro dimostrerà di provare una sorta di riconoscenza nei confronti di Adriano, che gli avrà salvato la vita con il suo corpo. Il nobile informerà Lorenzo e Alonso che intende fare un regalo al mezzadro.

Il duca avrà quindi un incontro con Catalina e suo marito, al quale dirà di essergli grato per avergli salvato la vita.

Lisandro annuncerà alla coppia di aver chiesto al Re di Spagna di nominarli conti di Garcia y Lujan. La decisione sarà accettata di buon grado da Adriano e Catalina a differenza di Jacobo, che sarà molto geloso di loro per aver ottenuto dei vantaggi dal duca come avrebbe voluto anche lui. Anche Leocadia non accetterà l'iniziativa presa da Lisandro e per questo lo affronterà. La darklady informerà l'uomo che avrebbe dovuto parlarle prima di prendere una decisione.

Il matrimonio segreto di Catalina è stato fermato da Leocadia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono state trasmesse a metà marzo su Rete 4, il matrimonio segreto di Catalina e Adriano è stato fermato dall'arrivo di Leocadia.

Quest'ultima ha chiesto alla coppia di sposarsi nel salone della tenuta alla presenza di tutta la famiglia. La darklady ha però ordinato a Catalina di estromettere Simona dalla cerimonia per salvaguardare il decoro nobiliare.

Romulo, invece, se l'è presa con Pia dopo aver scoperto che ha parlato con Emilia della loro passata storia d'amore. Lo strano comportamento del maggiordomo è stato notato da Petra, che ha provato ad indagare per scoprire le motivazioni dietro.