Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana in prima visione su Canale 5 raccontano che Emir e Caner organizzeranno un divertente stratagemma per fare colpo sulle donne. I due impiegati di Kaya decideranno di usare il piccolo Halitcan dopo aver chiesto il permesso ad Yildiz.

Emir e Can usano Halitcan per fare colpo sulle donne

Emir e Caner capiranno che è arrivato il momento di cambiare vita, iniziando a trovarsi una compagna. I due amici penseranno a degli stratagemmi alternativi per fare colpo sulle donne.

Gli impiegati dello studio legale di Kaya crederanno che farebbero più conquiste qualora uno dei due fingesse di essere un papà single. Di conseguenza, Emir e Caner raggiungeranno la tenuta di Halit per chiedere ad Yildiz il permesso di passare un pomeriggio con suo figlio Halitcan. La sorella di Zeynep accetterà la richiesta degli uomini, troppo occupata con la conduzione di un programma meteo su una rete gestita da Nadir. Caner fingerà così di essere il padre del bambino, facendo credere a due giovani che la sua vita è cambiata in seguito all'abbandono della moglie. Il piano avrà l'esito sperato poiché le due ragazze accetteranno di passare una serata in compagnia di Caner e Emir.

Il piano di Emir e Caner viene scoperto dalle loro conquiste

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Emir e Caner si renderanno conto che le loro due conquiste li rivolgono domande solo su Halit. Entrambi, a questo punto, saranno costretti a raccontare la verità alle donne non riuscendo più a mentire. La bugia non piacerà alle ragazze, le quali non esiteranno a lasciarli. La ricerca dell'amore da parte degli impiegati di Kaya non si fermerà. Emir deciderà di iscriversi ad un sito per anime gemelle dove i momenti divertenti saranno dietro all'angolo.

Yildiz ha scoperto che il suo bambino è stato scambiato in culla

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono state trasmesse ad inizio marzo su Canale 5, Yigit ha confidato a Sahika di aver conquistato il cuore di Lila.

La darklady ha ordinato al giovane di non avvicinarsi più alla ragazza per non aumentare il suo coinvolgimento sentimentale. Yigit è diventato distaccato e freddo, provocando una vera sofferenza a Lila.

Leyla, invece, ha suggerito ad Yildiz di sottoporsi ad un test di maternità, credendo che il bambino fosse stato scambiato in culla. La sorella di Zeynep è caduta nella disperazione dopo la scoperta del risultato negativo dell'esame. Ender ha preso in mano la situazione, pretendendo che il direttore della clinica scoprisse i nomi delle partorienti che avevano avuto un bambino nello stesso giorno in cui è nato il figlio di Halit.